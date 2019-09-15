Матч «Лион» — «Зенит» в Лиге чемпионов обслужит Майкл Оливер

УЕФА назначил бригады арбитров, которые будут работать на первых матчах группового этапа Лиги чемпионов в сезоне 2019/2020.
Матч команд группы G «Лион» — «Зенит» обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.
В роли ассистентов главного рефери выступят Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. За VAR на матче будут отвечать Крейг Поусон и его помощник Крис Кавана. Четвёртый рефери — Андре Марринер.
Ранее стало известно, что около 600 фанатов поддержат «Зенит» в игре с «Лионом».
Вопрос 1 : Что нужно для того, чтобы питерских мышей сдуло с ветки Спартака??
Ответ: Заснуть модератору.
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Ты сам то, на своей ветке, сегодня появлялся, после позора Спартака.
Вопрос 1 : Что нужно для того, чтобы питерских мышей сдуло с ветки Спартака??
Ответ: Заснуть модератору.
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Ты сам то, на своей ветке, сегодня появлялся, после позора Спартака.
Хехе
Хехе