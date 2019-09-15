Матч «Лион» — «Зенит» в Лиге чемпионов обслужит Майкл Оливер

сегодня, 12:50

УЕФА назначил бригады арбитров, которые будут работать на первых матчах группового этапа Лиги чемпионов в сезоне 2019/2020.

Матч команд группы G «Лион» — «Зенит» обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

В роли ассистентов главного рефери выступят Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. За VAR на матче будут отвечать Крейг Поусон и его помощник Крис Кавана. Четвёртый рефери — Андре Марринер.

Ранее стало известно, что около 600 фанатов поддержат «Зенит» в игре с «Лионом».