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Матч «Лион» — «Зенит» в Лиге чемпионов обслужит Майкл Оливер

сегодня, 12:50
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит17.09.2019 в 19:55 Не начался

УЕФА назначил бригады арбитров, которые будут работать на первых матчах группового этапа Лиги чемпионов в сезоне 2019/2020.

Матч команд группы G «Лион» — «Зенит» обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

В роли ассистентов главного рефери выступят Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. За VAR на матче будут отвечать Крейг Поусон и его помощник Крис Кавана. Четвёртый рефери — Андре Марринер.

Ранее стало известно, что около 600 фанатов поддержат «Зенит» в игре с «Лионом».

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Все комментарии
mamba9090909
mamba9090909 ответил kоrn3512.
   401 / 780
сегодня в 17:15
Тебя то, хотя бы к следующим выходным, после Лиона, смогу здесь найти? Ахаха
А чего в четверг то? Во вторник вечером и в среду будешь горевать по несбывшемся надеждам?))
kоrn3512.
kоrn3512. ответил Nikola45
   41 / 780
сегодня в 16:46
Колян, дело не в твоей старости, злоупотреблять меньше надо и всё наладится))
kоrn3512.
kоrn3512. ответил mamba9090909
   41 / 780
сегодня в 16:45
Тебя то, хотя бы к следующим выходным, после Лиона, смогу здесь найти? Ахаха
kоrn3512.
kоrn3512. ответил mamba9090909
   41 / 780
сегодня в 16:43
Мамба тебе бы меня упрекать в этом!)) Зайди посмотри в профиль, чего тебе мешает? Там всё есть)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 780
сегодня в 16:25
В этом году..в феврале вроде по-совести отсудил....Зенит - Фенербахче...3:1...
mamba9090909
mamba9090909
   401 / 780
сегодня в 16:09
kоrn3512.
Вопрос 1 : Что нужно для того, чтобы питерских мышей сдуло с ветки Спартака??
Ответ: Заснуть модератору.
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Ты сам то, на своей ветке, сегодня появлялся, после позора Спартака.
mamba9090909
mamba9090909 ответил kоrn3512.
   401 / 780
сегодня в 16:02
Постараюсь тебя, во вторник вечером, тут найти, хотя шансов мало. Ахахаха
Ну что, очухался, после великолепной игры Спартака? Выполз подышать?))
mihaluch
mihaluch
   81 / 780
сегодня в 15:47
Судить будут без ошибок.но сомнительные моменты будут трактовать не в пользу "Зенита".
cska plus
cska plus
   2 / 780
сегодня в 15:38
Лион не очень удачно начал сезон.
Hypnoz
Hypnoz
   722 / 780
сегодня в 15:23
Без разницы кто рассудит... ! У бомжей нет шансов !
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   200 / 780
сегодня в 15:22
Лион выиграет.
Ваня лучший
Ваня лучший
   69 / 780
сегодня в 15:06
Плоховато. Лучше бы конечно Москалев, или на худой конец Кукуян. А с англичанином шансы минимальны, он судит честно и беспристрастно.
Дмитрий Шнякин
Дмитрий Шнякин
сегодня в 15:03
Газпром откажись от зенита! ногомяч нестоит этого
bosun
bosun ответил kоrn3512.
   338 / 780
сегодня в 14:56
Лан, ждём вторничного : Раз ,Два,Три зенитушка....!! Хехе
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       133 / 780
    сегодня в 14:52
    Это не есть хорошо! Россия с Великобританией уже давно не в ладах. Надеюсь, что Оливер будет судить честно и объективно! Все же лучший английский арбитр, как ни крути.
    kоrn3512.
    kоrn3512. ответил Nekit92
       41 / 780
    сегодня в 14:40
    Постараюсь тебя, во вторник вечером, тут найти, хотя шансов мало. Ахахаха
    pomor45
    pomor45 ответил Nekit92
       90 / 780
    сегодня в 14:37
    А спартак уже давно раз два три... хехе
    Давно и постоянно.
    iri13
    iri13
       107 / 780
    сегодня в 14:37
    Два с половиной года назад он судил Андерлехт - Зенит, 1/16 ЛЕ. 2:0.
    alexando1974
    alexando1974 ответил RussianMango
       673 / 780
    сегодня в 14:28
    Бомжи продуют...это не Сочи с Оренбургом ...и даже не Уфа...Гы Гы Гы
    конечно во франции продуют,как и другие российские клубы!
    Nikola45
    Nikola45 ответил kоrn3512.
       32 / 780
    сегодня в 14:25
    Лан, ждём вторничного : Раз ,Два,Три зенитушка....!! Хехе
    Доброго дня! У меня тут от старости память подводить стала ! Ваши то когда будут играть в Еврокубках? Вместе поболеем ))
    Nekit92
    Nekit92 ответил kоrn3512.
       171 / 780
    сегодня в 14:24
    Лан, ждём вторничного : Раз ,Два,Три зенитушка....!! Хехе
    А спартак уже давно раз два три... хехе
    Алексей Овчинников
    Алексей Овчинников
       112 / 780
    сегодня в 14:24
    А почему бы ,не под шаманить действительно
    Алексей Овчинников
    Алексей Овчинников
       112 / 780
    сегодня в 14:23
    Ну и в крепких болел ,меня и таких как я
    minai
    minai
       249 / 780
    сегодня в 14:21
    Шта !? А где Кукуян !?
    Алексей Овчинников
    Алексей Овчинников
       112 / 780
    сегодня в 14:20
    Тогда остаётся верить ,только в гений Семака.
    SSC Napoli
    SSC Napoli
       665 / 780
    сегодня в 14:17
    Лион обыграет зенит!
    RussianMango
    RussianMango
       62 / 780
    сегодня в 14:17
    Бомжи продуют...это не Сочи с Оренбургом ...и даже не Уфа...Гы Гы Гы
    Алексей Овчинников
    Алексей Овчинников
       112 / 780
    сегодня в 14:08
      Алексей Овчинников
      Алексей Овчинников
         112 / 780
      сегодня в 14:03
      Зениту нужна поддержка болел.На подобие той что была с уралом.
      kоrn3512.
      kоrn3512.
         41 / 780
      сегодня в 14:00
      Лан, ждём вторничного : Раз ,Два,Три зенитушка....!!

      Хехе
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