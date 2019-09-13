Калошин: «Посмотрим, кто из судей сможет преодолеть все испытания для VAR»

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал, как проходит процесс подготовки судей к работе с системой видеоповторов:

Мы три дня занимались практическими занятиями на футбольном поле, где игроки моделировали игровые ситуации. Это не было для нас в новинку. Мы это уже проходили. Сейчас готовится следующая группа судей. В общей сложности принимало участие 27 арбитров в разных качествах. Хороший тренинг получился. Как один из этапов для того, чтобы подойти к более сложным этапам. С 1 марта по плану VAR у нас будет работать на всех матчах. Мы делаем всё, что от нас зависит, чтобы все были готовы. Много теоретических и практических занятий. Тренажёры, матчи — всё это предстоит пройти за оставшиеся 5,5 месяцев. Со следующей группой скоро тоже начнётся подготовка в течение ближайших недель. Она будет начинать с нуля. Посмотрим, кто сможет преодолеть все испытания к 1 марта.