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Калошин: «Посмотрим, кто из судей сможет преодолеть все испытания для VAR»

вчера, 18:01

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал, как проходит процесс подготовки судей к работе с системой видеоповторов:

Мы три дня занимались практическими занятиями на футбольном поле, где игроки моделировали игровые ситуации. Это не было для нас в новинку. Мы это уже проходили. Сейчас готовится следующая группа судей. В общей сложности принимало участие 27 арбитров в разных качествах. Хороший тренинг получился. Как один из этапов для того, чтобы подойти к более сложным этапам. С 1 марта по плану VAR у нас будет работать на всех матчах. Мы делаем всё, что от нас зависит, чтобы все были готовы. Много теоретических и практических занятий. Тренажёры, матчи — всё это предстоит пройти за оставшиеся 5,5 месяцев. Со следующей группой скоро тоже начнётся подготовка в течение ближайших недель. Она будет начинать с нуля. Посмотрим, кто сможет преодолеть все испытания к 1 марта.

Ранее стала известна зарплата российских судей за один матч.

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Все комментарии
beefs
beefs
   120 / 713
вчера в 18:19
Как же долго готовятся...
Adepta
Adepta
   26 / 713
вчера в 18:17
Это все отмазки, свиньи как подкупали судей, так и будут подкупать, иначе им даже 8-е место не занять.
ermak6848
ermak6848
   198 / 713
вчера в 18:15
всё решит кофейная гуща ...
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 713
вчера в 18:14
Хотелось бы, чтоб весенняя часть прошла под всевидящем оком ВАРа!!!
Garrincha58
Garrincha58
   216 / 713
вчера в 18:10
почему то в Испании и Италии сразу после ЧМ-18 внедрили VAR, а у нас всё учат и учат этих неучей мы в спорте отстаём как всегда лет на 10-20
cska plus
cska plus
   2 / 713
вчера в 18:08
Прям угроза какая то.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   43 / 713
вчера в 18:06
С Вар надо ещё правильно камеры расставить.
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