Много не бывает. Зарплаты российских арбитров

вчера, 17:29

Фиксированный оклад у рефери из РПЛ средний, но за каждый матч получают гонорары. «Соккер.ру» изучает цифры и сравнивает с показателями в топ-5.

Сколько платят за один поединок в РПЛ и топ-5?

За одну игру в РПЛ главный судья получает 115 тысяч, такую сумму озвучил Александр Егоров в июле. Это 1600 евро, что больше, чем у арбитра в высшем португальском дивизионе – 1 100 евро. Но официально средняя месячная зарплата (не путать с реальной) в РФ 44 тысячи рублей (610 евро). А средний оклад португальца – около 1 200 евро до уплаты налогов. Сравнение в пользу рефери из РПЛ – их ценят выше.

Разумеется, в топ-5 за матчи судьи получают больше, чем в России или Португалии. Но там и зарабатывают на футболе в разы больше. А так логики особой в распределении нет. Например, в Ла Лиге их ужасным по классу рефери отстегивают по 6 тысяч евро за игру – явный перебор, не заслуживают и не отрабатывают. В Германии, Италии и Франции зарплаты арбитров ниже – 3 500, 3 400 и 2 700 евро соответственно.

Впрочем, в РПЛ рефери тоже не пропадут с окладом за матч в 115 000 рублей за игру. Например, в Лиге 1, где доходность выше, чем в РПЛ – только действующий новый контракт с телеканалами приносит французскому высшему дивизиону в 25 раз больше денег, чем российскому, зарплата арбитров выше всего на 1 100 евро, менее чем в два раза. Так что опереться на опыт топ-5, требуя увеличение оклада, российские судьи не смогут.

Ну а в Англии так просто зарплату рефери именно за одну игру не посчитать. У них есть оклад за год – между 43 и 47 тысячами евро (зависит от квалификации арбитра), а за матчи в АПЛ дополнительно отстегивает примерно по 1300 евро. Ничего себе, даже меньше, чем в России. Сама же разница в доходах формируется за счет предварительного гонорара, английский рефери изначально финансово защищен, его доходы выше средних по стране.

Рефери РПЛ за год зарабатывает на автомобиль?

У российского арбитра, да и любого другого, зарплата прямо связана с количеством матчей на высоком уровне. Например, если знаем, что за игру платят 115 тысяч, то можем примерно посчитать, сколько за прошлый сезон зарабатывали ведущие арбитры только в РПЛ . Ведь Егоров и так постарался, чтобы в РПЛ одобрили систему, которая не скидывает гонорар, как раньше.

По 21 игре было у Мешкова и Лапочкина, получили по 2.4 млн рублей только за счет матчей РПЛ . Не исключено, что даже больше, никто не отрицал, что есть дополнительные бонусы и доплаты, о которых не спешат рассказывать. Возможно, премии за работу без ошибок. Сергей Иванов отработал 19 игр – получил около 2.2 млн рублей, у Безбородова и Казарцева по 18 игр, еще у троих арбитров – по 17, собрали нормальные гонорары.

Также учтите, что далеко не все арбитры РПЛ из Москвы. 36-летнему Мешкову из города Дмитров, где средняя зарплата по объявлениям составляет 30-40 тысяч, и с учетом, что Виталий в Премьер-Лиге работает с 2010 года, присутствие в судейском корпусе принесло неплохой капитал для безбедной жизни. Лапочкина, Иванова, Безбородова, Вилкова, Еськова и Москалева нельзя назвать нищими россиянами.

Даже когда арбитр не работает – например, отстранен, то РПЛ выдает по 30 тысяч оклада до вычета налогов. Судьям платят за профессиональные матчи на разном уровне, оплачивают путешествия и кормят. Даже с учетом, что обойма небольшая – больше половины матчей РПЛ за сезон судят 8-10 арбитров, у остальных куда меньше игр, данный вид деятельности не назвать невыгодным для ведущих рефери.

Плюс для всех футбол является оплачиваемым хобби – у каждого может быть «гражданская» профессия, сложно заявить, что арбитров нужда нагло толкает совершать в будущем какие-то противоправные действия. У них сложная работа, стрессовая, но сами подписались, никто не заставляет. И самые успешные точно не заявят, что не зарабатывают нормальные для России деньги.

У Мешкова за сезон может набраться до 3 миллионов рублей, если ориентироваться на его статистику и суммы, озвученные Егоровым. Отняв налоги, получите сумму, за которую можно приобрести приличное авто среднего класса. С учетом, что человек в судействе десять лет – и это молодой арбитр, набирается сумма, которая позволяет безбедно жить в городе Дмитров под Москвой.

Если сравнивать доходы рефери только от футбола с тем, что получают россияне в других сферах, то судья как мелкий предприниматель, который занимается делом, к которому лежит душа, а в год может спокойно собрать 20-40 тысяч евро. Впрочем, у сильных арбитров есть международные игры, у неопытных – региональные матчи, что тоже нужно учитывать, прикидывая доходы рефери за год.

Например, Карасев может за 12 месяцев собрать только в РПЛ 20-25 тысяч евро, но стоит ему с высокой личной категорией съездить на денек на средний и не сложный матч ЛЧ – прилетит гонорар в 6 150 евро от УЕФА . Всего одна игра, а у Карасева на днях был еще матч Словении и Польши. Там гонорар меньше, чем в Лиге чемпионов, но у Сергея Геннадиевича есть шанс доехать на Евро-2020 – перспективы.

С учетом, что квалификация у российских рефери в целом средняя – на ЧМ -18 с трудом одного натаскали, то им не на что жаловаться. Ведь плохо судят в странных матчах в основном – другими словами, если нет давления, то все может пройти гладко и по закону. Плюс теперь же есть комната с повторами, и понятно, что все видео-ассистенты тоже получают зарплату. Круг тех, кто не останется без денег, вырастает.

Качество работы арбитра зависит от размера зарплаты?

Получая 2-3 миллиона рублей в год, ведущие арбитры РПЛ не могут заявлять, что их права на достойный оклад ущемляют. Для России чистый доход в 100-150 тысяч рублей в месяц – очень хороший. Тем более никто не раскрывает детально информацию о бонусах. И никто не запрещает арбитру за 3-5 лет накопить денег и вложить в какой-то бизнес, которым имеет право заниматься параллельно.

Нет сомнений, что семейный бизнес у всех ведущих арбитр РПЛ . А в России не так много работы, где платят 115 тысяч рублей за два часа труда или сутки с учетом перелетов и переездов. Конечно, главное недовольство арбитров вызвало падение курса рубля – раньше отстегивали по 3 000 долларов за игру, как сказал Егоров, а сейчас получается всего 1 700 в этой валюте. Но тут все в одной лодке.

Обойма рефери маленькая – в этом сезоне в РПЛ задействовали 17 арбитров, причем тот же Москалев, как знаете, отсудил одну встречу. Поэтому скорее можно заявить, что рефери платят согласно их квалификации. И больше, чем стоило бы, если учитывать количество ошибок. Сезон арбитры начали безобразно, и если им вернуть зарплату на уровень старых 3 000 долларов за игру – платить по 200 тысяч рублей за вечер, вряд ли все сразу изменится.

Если бы у судейского корпуса и ведущих клубов была кристально чистая репутация, помноженная на подтвержденную извне квалификацию, то могли замахнуться на оклад французов. Вот только на огромную Россию один арбитр, которого считают европейским середняком с простительными ошибками, остальных оценивают куда ниже. Так что нищая лига не может доплачивать рефери просто так.

Когда АПЛ выдает Тейлору – рекордсмену прошлого сезона по отработанным матчам, около 90 тысяч евро в год, то не только может себе это позволить. А еще и клубы точно знают, что Тейлор – независимый арбитр. В РПЛ кто-то может дать такую же гарантию? В этом и загвоздка. Даже если начать платить столько же, как в самом богатом дивизионе планеты, ничего бы не изменилось.

У арбитров всегда есть шанс продемонстрировать класс – в РПЛ и за счет международных успехов. Но массового рывка в качестве не замечено. Так что 115 тысяч рублей главному судье за одну игру чемпионата – адекватный оклад, выше, чем португальский, ниже, чем французский. Не случайно ведь в УЕФА почти все российские арбитры, кроме Карасева, получают за международные игры или столько же, или заметно меньше, чем за простую игру РПЛ .