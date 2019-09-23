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Вьери: «„Интер“ мог обыграть „Милан“ со счетом 6:0, если бы не Доннарумма»

вчера, 20:41
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 2Логотип футбольный клуб Интернационале (Милан)ИнтернационалеМатч завершен

Бывший нападающий «Интера» Кристиан Вьери в интервью Tiki Taka прокомментировал победу «нерадзурри» в матче с «Миланом».

В дерби не было особого противостояния. «Интер» мог спокойно выигрывать со счетом 6:0, если бы не Доннарумма.

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