Вьери: «„Интер“ мог обыграть „Милан“ со счетом 6:0, если бы не Доннарумма»

Бывший нападающий «Интера» Кристиан Вьери в интервью Tiki Taka прокомментировал победу «нерадзурри» в матче с «Миланом».
В дерби не было особого противостояния. «Интер» мог спокойно выигрывать со счетом 6:0, если бы не Доннарумма.
|Милан0 : 2Интернационале
|Матч завершен
Бывший нападающий «Интера» Кристиан Вьери в интервью Tiki Taka прокомментировал победу «нерадзурри» в матче с «Миланом».
В дерби не было особого противостояния. «Интер» мог спокойно выигрывать со счетом 6:0, если бы не Доннарумма.