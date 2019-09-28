Арно прокомментировал возможное приобретение «Милана»

Владелец компании LVMH Антуан Арно в своем Инстаграме прокомментировал слухи о возможном приобретении «Милана».

Дорогие болельщики «Милана». Пишу это сообщение, чтобы положить конец всем слухам, которые касаются заинтересованности моей семьи и фирмы LVMH в покупке футбольного клуба «Милан».

Мы с большим уважением относимся к вашему прекрасному клубу, его ценностям, его фантастической истории, но мы никогда не общались ни с кем из руководства клуба и никогда не были заинтересованы в инвестировании или приобретении его.

Мы не знаем, откуда пошел этот слух, но у него нет никаких оснований. Мы желаем всего наилучшего «Милану» в этом и следующем сезонах. Спасибо.