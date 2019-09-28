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Арно прокомментировал возможное приобретение «Милана»

сегодня, 14:52

Владелец компании LVMH Антуан Арно в своем Инстаграме прокомментировал слухи о возможном приобретении «Милана»

Дорогие болельщики «Милана». Пишу это сообщение, чтобы положить конец всем слухам, которые касаются заинтересованности моей семьи и фирмы LVMH в покупке футбольного клуба «Милан». 

Мы с большим уважением относимся к вашему прекрасному клубу, его ценностям, его фантастической истории, но мы никогда не общались ни с кем из руководства клуба и никогда не были заинтересованы в инвестировании или приобретении его.

Мы не знаем, откуда пошел этот слух, но у него нет никаких оснований. Мы желаем всего наилучшего «Милану» в этом и следующем сезонах. Спасибо.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   126 / 842
сегодня в 15:38
Прикупит какую-то мелочь.
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   52 / 842
сегодня в 15:00
81 млр баксов у дядьки)
Демитрий
Демитрий
   342 / 842
сегодня в 14:58
fffuuuuu
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