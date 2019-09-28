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Промес: «У тренера „Аякса“ есть проблемы с составом»

сегодня, 12:24
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)5 : 0Логотип футбольный клуб Фортуна (Ситтард)ФортунаМатч завершен

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес поделился мнением о проблемах тренера с выбором состава, а также о хет-трике в ворота «Фортуны» в матче 4-го тура чемпионата Нидерландов.

Тренер испытывает проблемы с выбором состава. У нас с ван де Беком в центре поля поля всё отлично получалось. Мы играли гибко. Будем ли мы играть чаще, решать тренеру, но мы доказали, что можем играть вместе. Я не могу отдать предпочтение игре на той или иной позиции. Стараюсь играть максимально свободно и быть полезным команде.

Я достаточно опытен, чтобы реально оценить ситуацию, в которой я оказался на старте сезона. Всё дело в производительности. Конкуренция в составе идёт на пользу «Аяксу». Понятно, что придётся иметь дело с недовольными игроками. Но, с другой стороны, это неплохо. Потому что ты знаешь, что должен из кожи лезть на каждой тренировке.

 Напомним, что в прошлом туре «Аякс» разгромил «Фортуну».

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oFANATo
oFANATo
   36 / 843
сегодня в 13:03
У тренера Аякса проблема с Промесом. Раньше Аякс играл лучше.
КЭТиК
КЭТиК
   116 / 843
сегодня в 13:02
Для чемпионата страны проблем нет
Армейская душа
Армейская душа
   26 / 843
сегодня в 12:57
Пока тебя не было - и проблем не было. Совпадение?
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