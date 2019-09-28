Промес: «У тренера „Аякса“ есть проблемы с составом»

Полузащитник «Аякса» поделился мнением о проблемах тренера с выбором состава, а также о хет-трике в ворота «Фортуны» в матче 4-го тура чемпионата Нидерландов.

Тренер испытывает проблемы с выбором состава. У нас с ван де Беком в центре поля поля всё отлично получалось. Мы играли гибко. Будем ли мы играть чаще, решать тренеру, но мы доказали, что можем играть вместе. Я не могу отдать предпочтение игре на той или иной позиции. Стараюсь играть максимально свободно и быть полезным команде.

Я достаточно опытен, чтобы реально оценить ситуацию, в которой я оказался на старте сезона. Всё дело в производительности. Конкуренция в составе идёт на пользу «Аяксу». Понятно, что придётся иметь дело с недовольными игроками. Но, с другой стороны, это неплохо. Потому что ты знаешь, что должен из кожи лезть на каждой тренировке.