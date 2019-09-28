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Футболист «Ньюкасла» рассказал, как чуть не погиб под колесами автомобиля

сегодня, 13:45

Нападающий «Ньюкасла» Жоэлинтон рассказал о том, как чуть не погиб в юношестве. 

Мне было 12 лет. Мы поехали играть в футбол, но поле было очень далеко. Мы зацепились сзади за грузовик с друзьями, но в какой-то момент я потерял контроль и грохнулся на дорогу. Мне повезло, что ехавшая сзади машина успела притормозить и не переехала меня. Я заработал огромный шрам на руке.

Моя мама до сих пор не знает этой истории. Когда она спросила, откуда у меня порез, я сказал ей, что заработал его во время игры в футбол. Если бы я сказал правду, она бы заперла меня дома на неделю. А так я заработал шрам, который усугубили неудачные операции. Это — мой крест, который мне нести всю жизнь.

Ранее мы рассказывали о футболистах, которые погибли в ДТП.  

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КЭТиК
КЭТиК
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Бывает, что повезло.
волгодон 2
волгодон 2
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