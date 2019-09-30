Федун заинтересован в возвращении Пилипчука

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун настроен на возвращение тренера Романа Пилипчука в клуб.
Ранее Пилипчук работал в тренерском штабе Массимо Карреры в качестве аналитика. Планируется, что Пилипчук вернётся на аналогичную должность в новый тренерский штаб. В данный момент ведётся работа по поиску нового главного тренера.
Напомним, что вчера главный тренер «Спартака» Олег Кононов покинул свою должность в связи с неудовлетворительными результатами команды..
Будут заслуженные Спартачи на базе собираться в казла забивать на боковой и команду тренить всем скопом, сразу и стеночки пойдут и забегания и дух ))
Будут заслуженные Спартачи на базе собираться в казла забивать на боковой и команду тренить всем скопом, сразу и стеночки пойдут и забегания и дух ))
Этих тренеров нужно подписывать без бонуса из-за расторжения контракта. Чтобы если обо76ись, то на улицу без денег и с позором.
Вот Кононов:
- Из ЛЕ вылетел.
- В чемпионате провалился в начале.
- Лидеров выгнал.
Этих тренеров нужно подписывать без бонуса из-за расторжения контракта. Чтобы если обо76ись, то на улицу без денег и с позором.
Вот Кононов:
- Из ЛЕ вылетел.
- В чемпионате провалился в начале.
- Лидеров выгнал.