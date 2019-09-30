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Федун заинтересован в возвращении Пилипчука

сегодня, 09:08

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун настроен на возвращение тренера Романа Пилипчука в клуб.

Ранее Пилипчук работал в тренерском штабе Массимо Карреры в качестве аналитика. Планируется, что Пилипчук вернётся на аналогичную должность в новый тренерский штаб. В данный момент ведётся работа по поиску нового главного тренера.

Напомним, что вчера главный тренер «Спартака» Олег Кононов покинул свою должность в связи с неудовлетворительными результатами команды..

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   7 / 904
сегодня в 10:33
Рейнгольда надо ставить Федуну, он всё знает и всё сделает как надо ))
Будут заслуженные Спартачи на базе собираться в казла забивать на боковой и команду тренить всем скопом, сразу и стеночки пойдут и забегания и дух ))
морозз
морозз
   42 / 904
сегодня в 10:20
Ждём Карреру, Пилипчук первая ласточка этого!
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил cska plus
   334 / 904
сегодня в 10:15
Ладно, лучше расскажи, ты еще кричишь за отставку Гончаренко? Или переобулся?
cska plus
cska plus
   13 / 904
сегодня в 10:12
    VIPded
    VIPded
       69 / 904
    сегодня в 10:10
    Ну да, в Пищевике все проблемы в АНАЛитике...)))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       437 / 904
    сегодня в 09:52
    Пилипчук без Карреры , как порнофильм без секса !!!!
    Союзник противников
    Союзник противников
       18 / 904
    сегодня в 09:42
    Пельмени залепить...
    RED_BLOOD
    RED_BLOOD ответил spartach091
       36 / 904
    сегодня в 09:38
    Пилипчука с Массимо верни арнольдыч
    Пилипчук и Каррера теперь несовместимы!
    BAHbKA BCTAHbKA
    BAHbKA BCTAHbKA
       334 / 904
    сегодня в 09:38
    Кононов конечно молодец. Развалил команду, почистил ряды от Ромашки, а в ней ли была причина? Как обычно у нас в любой сфере, главное показать вид работы, а результат им по боку.
    Этих тренеров нужно подписывать без бонуса из-за расторжения контракта. Чтобы если обо76ись, то на улицу без денег и с позором.
    Вот Кононов:
    - Из ЛЕ вылетел.
    - В чемпионате провалился в начале.
    - Лидеров выгнал.
    viv
    viv
       60 / 904
    сегодня в 09:36
    Дайте поработать Пилипчуку...ахаха
    LOpp
    LOpp
       22 / 904
    сегодня в 09:21
    Пилипчук тренировал минское Динамо 4 месяца. Это все что нужно знать об этом физруке.
    spartach091
    spartach091
       133 / 904
    сегодня в 09:21
    Пилипчука с Массимо верни арнольдыч
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