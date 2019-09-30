Федун заинтересован в возвращении Пилипчука

сегодня, 09:08

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун настроен на возвращение тренера в клуб.

Ранее Пилипчук работал в тренерском штабе в качестве аналитика. Планируется, что Пилипчук вернётся на аналогичную должность в новый тренерский штаб. В данный момент ведётся работа по поиску нового главного тренера.

Напомним, что вчера главный тренер «Спартака» покинул свою должность в связи с неудовлетворительными результатами команды..