Кураньи собирается рассказать Тедеско о русской душе

Бывший форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи прокомментировал слухи о том, что Доменико Тедеско может стать главным тренером «Спартака». Ранее Кураньи и Тедеско вместе работали в «Шальке».
Я слышал разговоры о возможном переезде Тедеско в Россию, но пока не знаю, зайдет ли дело так далеко. Если все же немецкий тренер возглавит спартаковцев, тогда, конечно, пару вещей подскажу. От футбольных моментов и особенностей российского чемпионата до бытовых вопросов. Например, где лучше всего поселиться. Не забуду упомянуть и о русской душе.
"Там у них уклад особый, нам так сразу не понять,
Ты уж их, браток, попробуй там в Москве тренировать.
Будут с водкою дебаты, отвечай:
Нет, ребята-федунята, только чай."
"Там у них уклад особый, нам так сразу не понять,
Ты уж их, браток, попробуй там в Москве тренировать.
Будут с водкою дебаты, отвечай:
Нет, ребята-федунята, только чай."