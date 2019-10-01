Кураньи собирается рассказать Тедеско о русской душе

Бывший форвард московского «Динамо» прокомментировал слухи о том, что может стать главным тренером «Спартака». Ранее Кураньи и Тедеско вместе работали в «Шальке».

Я слышал разговоры о возможном переезде Тедеско в Россию, но пока не знаю, зайдет ли дело так далеко. Если все же немецкий тренер возглавит спартаковцев, тогда, конечно, пару вещей подскажу. От футбольных моментов и особенностей российского чемпионата до бытовых вопросов. Например, где лучше всего поселиться. Не забуду упомянуть и о русской душе.