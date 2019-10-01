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Кураньи собирается рассказать Тедеско о русской душе

01 октября 2019, 10:00

Бывший форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи прокомментировал слухи о том, что Доменико Тедеско может стать главным тренером «Спартака». Ранее Кураньи и Тедеско вместе работали в «Шальке».

Я слышал разговоры о возможном переезде Тедеско в Россию, но пока не знаю, зайдет ли дело так далеко. Если все же немецкий тренер возглавит спартаковцев, тогда, конечно, пару вещей подскажу. От футбольных моментов и особенностей российского чемпионата до бытовых вопросов. Например, где лучше всего поселиться. Не забуду упомянуть и о русской душе. 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 797
01 октября в 12:34
Лучше бы Кураньи рассказал ему о болоте в которое он хочет вступить.
Tostao
Tostao
   41 / 797
01 октября в 11:57
Ну да...)
"Там у них уклад особый, нам так сразу не понять,
Ты уж их, браток, попробуй там в Москве тренировать.
Будут с водкою дебаты, отвечай:
Нет, ребята-федунята, только чай."
VIPded
VIPded
   34 / 797
01 октября в 10:57
Лучше предупредить о душе в тарасовской баньке...)))
Lazurny
Lazurny
   85 / 797
01 октября в 10:33
В Кураньи что русский?
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