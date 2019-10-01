Гвардиола: «Мы сделаем всё, чтобы результат был успешным»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо».

Мы должны играть с большой ответственностью, ведь мы можем добиться положительного результата против такого противника. Мы сделаем всё, чтобы результат был успешным.