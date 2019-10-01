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Гвардиола: «Мы сделаем всё, чтобы результат был успешным»

01 октября 2019, 09:30
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо». 

Мы должны играть с большой ответственностью, ведь мы можем добиться положительного результата против такого противника. Мы сделаем всё, чтобы результат был успешным. 

Я знаю, что очень немногим клубам удается победить МС, но мы будем иметь свои шансы. Нужно стараться изо всех сил, чтобы получить результат.

Ранее Гвардиола заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов.  

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EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
01 октября в 10:05
Удачи.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   150 / 797
01 октября в 09:40
Ну разгрома не будет
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