Гвардиола: «Мы сделаем всё, чтобы результат был успешным»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо».
Мы должны играть с большой ответственностью, ведь мы можем добиться положительного результата против такого противника. Мы сделаем всё, чтобы результат был успешным.
Я знаю, что очень немногим клубам удается победить МС, но мы будем иметь свои шансы. Нужно стараться изо всех сил, чтобы получить результат.
Ранее Гвардиола заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов.