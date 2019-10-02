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КДК РФС наказал «КАМАЗ» за запертых фанатов «Спартака»

02 октября 2019, 15:35
КАМАЗЛоготип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении «КАМАЗа» за организацию матча 1/16 финала Кубка России со «Спартаком». Напомним, что перед началом матча болельщиков гостей заперли на трибуне.

Сотрудников контрольно-распределительной службы не было на матче. При проверке выяснилось, чтобы были только сотрудники ЧОПа. Отсутствовал контроль со стороны ЧОПа. Ограждение на стадион не было предусмотрено планом безопасности. Это ограждение имело самостоятельный характер, было лишь четыре двери, две из которых были закрыты. Несмотря на то, что никто не пострадал, мы посчитали действия клуба некорректными. Максимально суровое наказание по этому делу.

За необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность лиц, находившихся на стадионе «КАМАЗ» оштрафован на 100 тыс. рублей и наказан одним домашним матчем Кубка России в другом городе. Предупреждение – в случае такого нарушения будут предприняты более суровые санкции.

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Все комментарии
pendulum47
pendulum47
   315 / 797
03 октября в 05:54
Дешевле вышло чем было бы от ущерба болел спама (мирных,на самом деле токсичных)
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   357 / 797
02 октября в 22:48
даже в туалет не пускали?
Пепс
Пепс
   212 / 797
02 октября в 21:35
Зато было весело )))) звезды ютюба и соцсетей еееееееее.
Свинки в клетке .... )))))
МКС
МКС
   159 / 797
02 октября в 21:34
Заперли бы пиджака

Все сказали бы СПАСИБО

А так

Получай фашист гранату
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
02 октября в 21:12
О чем РФС думает ? С армейскими и спартаковскими фанами даже тулькой полиции тяжело было .
А тут просто Набережные Челны .
Им действительно проще посадить всех в клетку.
Сп62
Сп62 ответил kts
   59 / 797
02 октября в 20:11
Провокатору лучшая клетка.
tuman960
tuman960
   333 / 797
02 октября в 20:11
    Сп62
    Сп62
       59 / 797
    02 октября в 20:06
    Провокатору первому лучшая клетка.
    Сергей19
    Сергей19
       617 / 797
    02 октября в 20:03
    Все правильно
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
       631 / 797
    02 октября в 19:58
    да заперли,да лучше 100тыщ отдать, чем потом расхлебывать то что могут замутить "мирные" болельщика СпаМа))
    pomor45
    pomor45 ответил Lucho Gonzalez
       219 / 797
    02 октября в 19:54
    С подлыми свиньями по другому нельзя, только в клетке держать
    А они не понимают и всё за стол просятся.
    Hypnoz
    Hypnoz
       458 / 797
    02 октября в 19:03
    Всё равно, что штрафовать бомжей ! Деньги из бюджета !
    Zimmer
    Zimmer
       584 / 797
    02 октября в 18:48
    Нехорошо всё это.
    kts
    kts
       398 / 797
    02 октября в 18:31
    Так надо делать с ними на всех стадионах. Камазу премию и благодарность.
    vampir1991
    vampir1991
    02 октября в 18:23
    Наказали за то, что выпустили, или как?
    ermak6848
    ermak6848
       146 / 797
    02 октября в 18:22
    правильно сделали
    Admin_soccera
    Admin_soccera
    02 октября в 17:46
    если бы их не заперли, последствия были бы куда более затратные в финансовом плане
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил AmIIIeR89
       11 / 797
    02 октября в 17:42
    Фашисты помню с балконовсмотрели матчи с мансити
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       11 / 797
    02 октября в 17:40
    Осталось только наказать зенит бенфике сегодя, и Спартаку Тедеско через месяц
    drug01
    drug01
       46 / 797
    02 октября в 17:32
    Правила для всех равны!
    ildar_3871
    ildar_3871
       491 / 797
    02 октября в 17:12
    наказан одним домашним матчем Кубка России в другом городе

    Болельщики Камаза то причем ?
    Литейный 4
    Литейный 4
       214 / 797
    02 октября в 17:01
    Помним как Камаз возил свиней. Гыгыгы
    6pbIH
    6pbIH
    02 октября в 16:57
    По делу всё!
    Jake Sully
    Jake Sully
       63 / 797
    02 октября в 16:52
      Lucho Gonzalez
      Lucho Gonzalez
         82 / 797
      02 октября в 16:46
      С подлыми свиньями по другому нельзя, только в клетке держать
      Союзник противников
      Союзник противников
         74 / 797
      02 октября в 16:45
      Сперва,закрыв на всё глаза,допустили там проведение матча,хотя много разговоров вокруг этого было.Потом допустили все перечисленные "пост-фактум" нарушения.Что делала инспекторская бригада РФС,возникает вопрос? С девочками развлекались,"культурно отдыхали"? А,нет,шефскую помощь на заводе КАМАЗА оказывали....
      Армейская душа
      Армейская душа ответил nikoladolgov
         98 / 797
      02 октября в 16:38
      У Гинера приар взял ? Им повезло, что закрыли, иначе бы до Рузаевки и половина не доехала бы.
      Чисто федунская фишка
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         12 / 797
      02 октября в 16:34
      "Ах, я чем виноват?"- "Молчи! устал я слушать,
      Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
      Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".-
      Сказал и в темный лес Ягненка поволок.
      cska plus
      cska plus
         2 / 797
      02 октября в 16:30
      Я бы их премировал.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         16 / 797
      02 октября в 16:25
      Один вред от этих народных. На фаната нажаловались, теперь на полицию, катастрофа!
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