КДК РФС наказал «КАМАЗ» за запертых фанатов «Спартака»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении «КАМАЗа» за организацию матча 1/16 финала Кубка России со «Спартаком». Напомним, что перед началом матча болельщиков гостей заперли на трибуне.
Сотрудников контрольно-распределительной службы не было на матче. При проверке выяснилось, чтобы были только сотрудники ЧОПа. Отсутствовал контроль со стороны ЧОПа. Ограждение на стадион не было предусмотрено планом безопасности. Это ограждение имело самостоятельный характер, было лишь четыре двери, две из которых были закрыты. Несмотря на то, что никто не пострадал, мы посчитали действия клуба некорректными. Максимально суровое наказание по этому делу.
За необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность лиц, находившихся на стадионе «КАМАЗ» оштрафован на 100 тыс. рублей и наказан одним домашним матчем Кубка России в другом городе. Предупреждение – в случае такого нарушения будут предприняты более суровые санкции.
Свинки в клетке .... )))))
Свинки в клетке .... )))))
Все сказали бы СПАСИБО
А так
Получай фашист гранату
Все сказали бы СПАСИБО
А так
Получай фашист гранату
А тут просто Набережные Челны .
Им действительно проще посадить всех в клетку.
А тут просто Набережные Челны .
Им действительно проще посадить всех в клетку.
Болельщики Камаза то причем ?
Болельщики Камаза то причем ?
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".-
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".-
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.