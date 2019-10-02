КДК РФС наказал «КАМАЗ» за запертых фанатов «Спартака»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении «КАМАЗа» за организацию матча 1/16 финала Кубка России со «Спартаком». Напомним, что перед началом матча болельщиков гостей заперли на трибуне.

Сотрудников контрольно-распределительной службы не было на матче. При проверке выяснилось, чтобы были только сотрудники ЧОПа. Отсутствовал контроль со стороны ЧОПа. Ограждение на стадион не было предусмотрено планом безопасности. Это ограждение имело самостоятельный характер, было лишь четыре двери, две из которых были закрыты. Несмотря на то, что никто не пострадал, мы посчитали действия клуба некорректными. Максимально суровое наказание по этому делу.