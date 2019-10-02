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Спортивный директор «Ромы» рискует столкнуться с санкциями

02 октября 2019, 11:55

Итальянская пресса сообщает, что спортивный директор «Ромы» Джанлука Петраки рискует получить длительный запрет на работу. 

Это связано с тем, что специалист покинул аналогичную должность в «Торино», однако не успел вовремя разорвать соглашение с прежним клубом и приступил к своей деятельности в новом. Петраки приступил к своим обязанностям в «Роме» на несколько недель раньше, чем был заключен его контракт. 

Прокурор Федерации футбола Италии Джузеппе Пекораро уже начал расследование, Петраки грозит запрет на работу от нескольких месяцев до года. 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 797
02 октября в 13:06
Попал под раздачу.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   145 / 797
02 октября в 12:35
Я думаю уладят конфликт
Конкурс бот
Конкурс бот
02 октября в 12:22
PITER_1 больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 63. Поздравляем! Лига чемпионов 2019/2020
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