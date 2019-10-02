Спортивный директор «Ромы» рискует столкнуться с санкциями

02 октября 2019, 11:55

Итальянская пресса сообщает, что спортивный директор «Ромы» Джанлука Петраки рискует получить длительный запрет на работу.

Это связано с тем, что специалист покинул аналогичную должность в «Торино», однако не успел вовремя разорвать соглашение с прежним клубом и приступил к своей деятельности в новом. Петраки приступил к своим обязанностям в «Роме» на несколько недель раньше, чем был заключен его контракт.

Прокурор Федерации футбола Италии Джузеппе Пекораро уже начал расследование, Петраки грозит запрет на работу от нескольких месяцев до года.