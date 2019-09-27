СМИ: КОНМЕБОЛ оставила в силе 3-месячную дисквалификацию Месси

сегодня, 02:00

Апелляционный суд КОНМЕБОЛ оставил в силе трёхмесячную дисквалификацию форварда сборной Аргентины .

По данным СМИ , Ассоциация футбола Аргентины потребовала сокращения срока наказания Месси, но суд апелляцию АФА отклонил. Таким образом, нападающий пропустит товарищеские матчи против Германии и Эквадора.