ГлавнаяНовости

СМИ: КОНМЕБОЛ оставила в силе 3-месячную дисквалификацию Месси

сегодня, 02:00

Апелляционный суд КОНМЕБОЛ оставил в силе трёхмесячную дисквалификацию форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

По данным СМИ, Ассоциация футбола Аргентины потребовала сокращения срока наказания Месси, но суд апелляцию АФА отклонил. Таким образом, нападающий пропустит товарищеские матчи против Германии и Эквадора.

Напомним, 32-летний футболист был отстранён от игр за национальную команду 3 августа этого года. Причиной наказания стали слова Месси по окончании Кубка Америки-2019, когда игрок обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Де Пауль не сыграет против «Болоньи»
Вчера, 20:17 Комментарии2
Ивана Игнатьева дисквалифицировали на три матча
Вчера, 16:13 Комментарии3
«Барселону» оштрафовали на 300 евро за ранние переговоры с Гризманном
Вчера, 16:12 Комментарии68
«Оренбург», «Тамбов» и «Ростов» получили штрафы по итогам 10-го тура РПЛ
24 сентября Комментарии2
КДК сократил штраф «Зениту» за пиротехнику
24 сентября Комментарии10
Сборная России может пропустить ЧМ-2022 из-за допингового скандала
24 сентября Комментарии119
Обсудить
Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   265 / 921
сегодня в 02:06
два товарняка пропустит, это ему даже на руку))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100