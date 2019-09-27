СМИ: КОНМЕБОЛ оставила в силе 3-месячную дисквалификацию Месси

Апелляционный суд КОНМЕБОЛ оставил в силе трёхмесячную дисквалификацию форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.
По данным СМИ, Ассоциация футбола Аргентины потребовала сокращения срока наказания Месси, но суд апелляцию АФА отклонил. Таким образом, нападающий пропустит товарищеские матчи против Германии и Эквадора.
Напомним, 32-летний футболист был отстранён от игр за национальную команду 3 августа этого года. Причиной наказания стали слова Месси по окончании Кубка Америки-2019, когда игрок обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.