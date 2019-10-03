«Зенит» опубликовал победное фото с Малкомом и Кокориным

03 октября 2019, 01:51

Пресс-служба «Зенита» опубликовала фото из раздевалки команды после домашней победы над «Бенфикой» (3:1) в Лиге чемпионов.

Вместе с командой сфотографировались восстанавливающийся от травмы Малком и недавно вышедший из тюрьмы .