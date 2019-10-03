«Зенит» опубликовал победное фото с Малкомом и Кокориным

Пресс-служба «Зенита» опубликовала фото из раздевалки команды после домашней победы над «Бенфикой» (3:1) в Лиге чемпионов.
Вместе с командой сфотографировались восстанавливающийся от травмы Малком и недавно вышедший из тюрьмы Александр Кокорин.
Команда! #UCL #ЗенитБенфика pic.twitter.com/yrWbNHHhIM— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 2 октября 2019 г.
Симулянт и Алкоголик. Наше имя Зенит!!!
А если серьезно, то мы невольно все вдруг поняли, почему Барса так легко рассталась с Малкомом. У него редкая травма - и 40 лямов за неё привели Барсу в восторг. Ну а Зенька... как всегда.
Симулянт и Алкоголик. Наше имя Зенит!!!
А если серьезно, то мы невольно все вдруг поняли, почему Барса так легко рассталась с Малкомом. У него редкая травма - и 40 лямов за неё привели Барсу в восторг. Ну а Зенька... как всегда.