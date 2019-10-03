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«Зенит» опубликовал победное фото с Малкомом и Кокориным

03 октября 2019, 01:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Пресс-служба «Зенита» опубликовала фото из раздевалки команды после домашней победы над «Бенфикой» (3:1) в Лиге чемпионов.

Вместе с командой сфотографировались восстанавливающийся от травмы Малком и недавно вышедший из тюрьмы Александр Кокорин.

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Все комментарии
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил Верг
   179 / 797
03 октября в 19:06
На фотке, над Ивановичем.
Верг
Верг
   136 / 797
03 октября в 14:07
А где малком то?)
ошалевший
ошалевший
   347 / 797
03 октября в 10:56
капец столько времени потратил пока искал малкома,думал пустое место просто
Adonius
Adonius
03 октября в 09:13
Были бы Малком с Кокориным, счет был бы 7-0.
karnager
karnager
   167 / 797
03 октября в 07:36
По фото сразу видно, кто сидел
foxcon
foxcon
   716 / 797
03 октября в 07:21
Калдырь и калека.
Cremen
Cremen
03 октября в 07:09
Зенит с шикарнейшей победой!
kastites
kastites
   193 / 797
03 октября в 07:04
Супер !!!!!!!!!!!
Знатог
Знатог
   144 / 797
03 октября в 06:52
Малком и Кокорин -типа и мы пахали! если не телом так душой на поле были.
Шуnя771
Шуnя771
   38 / 797
03 октября в 06:34
Нашли о чем писать...
d_fincher
d_fincher
   77 / 797
03 октября в 02:42
"Вместе с командой сфотографировались восстанавливающийся от травмы Малком и недавно вышедший из тюрьмы Александр Кокорин".

Симулянт и Алкоголик. Наше имя Зенит!!!

А если серьезно, то мы невольно все вдруг поняли, почему Барса так легко рассталась с Малкомом. У него редкая травма - и 40 лямов за неё привели Барсу в восторг. Ну а Зенька... как всегда.
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