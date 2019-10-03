Шарлия выйдет с первых минут в матче ЦСКА - «Эспаньол»

Объявлены стартовые составы ЦСКА и «Эспаньола» на матч 2-го тура Лиги Европы.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Бистрович, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
«Эспаньол»: Диего Лопес, Коршья, Давид Лопес, Калеро, Педроса, Санчес, Рока, Гранеро, Лэй, Кальери, Варгас.
Начало матча - в 20:00 по московскому времени.
Ранее полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о предстоящем матче.
Ждемс!!!
Ждемс!!!
а так Похоже схема также 5 защитников, Магнуссон идёт в опорную зону когда мяч у нас, Фернандес в атаку, кучаев похоже будет левый защитник
а так Похоже схема также 5 защитников, Магнуссон идёт в опорную зону когда мяч у нас, Фернандес в атаку, кучаев похоже будет левый защитник
P.s. Тока не как в прошлый раз, совместно с быками.
P.s. Тока не как в прошлый раз, совместно с быками.