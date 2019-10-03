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Шарлия выйдет с первых минут в матче ЦСКА - «Эспаньол»

вчера, 18:55
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

Объявлены стартовые составы ЦСКА и «Эспаньола» на матч 2-го тура Лиги Европы.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Бистрович, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Коршья, Давид Лопес, Калеро, Педроса, Санчес, Рока, Гранеро, Лэй, Кальери, Варгас.

Начало матча - в 20:00 по московскому времени.

Ранее полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о предстоящем матче.

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Все комментарии
blitz
blitz
вчера в 19:38
Победы ЦСКА.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   622 / 991
вчера в 19:38
Удачи!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   43 / 991
вчера в 19:36
Хорошая новость, удачи нашим ребятам.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 991
вчера в 19:36
Витя прозрел или как ??? Обляков в запасе - удивительно?!?
Ждемс!!!
fanatcska94
fanatcska94
   217 / 991
вчера в 19:20
наконец то что ни есть один из самых боевых составов. Без 17 летних подростков в стартовом составе. Оправданий плохому результату быть не может, так что ждем только победы.
cska plus
cska plus
   14 / 991
вчера в 19:16
Удачи армейцам!
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Ваня лучший
   54 / 991
вчера в 19:11
может он наконец понял, но бистрович не лучше облякова, лучше бы бийола выпустил
а так Похоже схема также 5 защитников, Магнуссон идёт в опорную зону когда мяч у нас, Фернандес в атаку, кучаев похоже будет левый защитник
RussianMango
RussianMango
   55 / 991
вчера в 19:11
Ну кони, запрягайте испаноидов. Болеем за вас. Подымите настроение.

P.s. Тока не как в прошлый раз, совместно с быками.
GYTSYL
GYTSYL
   83 / 991
вчера в 19:09
Игоорь не подведи нас,весели
cska59
cska59
   211 / 991
вчера в 19:07
Удачи ЦСКА .Болеем за наш клуб .
Sergey Z
Sergey Z
   221 / 991
вчера в 19:04
Удачи армейцам!!!
EAGinLE
EAGinLE
   60 / 991
вчера в 19:03
Испанцы ЦСКА даже не заметят .
Литейный 4
Литейный 4
   11 / 991
вчера в 19:03
Удачи и победы коням. Не опозорьтесь. Правда хуже чем свиньи выступить не возможно. Гыгыгы
Ваня лучший
Ваня лучший ответил pam06
   51 / 991
вчера в 19:02
Состав боевой. Победы армейцам!
Бистрович вместо Облякова. К чему бы это?
pam06
pam06
   44 / 991
вчера в 18:59
Состав боевой. Победы армейцам!
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