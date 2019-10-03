Девять французов в старте «Сент-Этьена» на матч с «Вольфсбургом»

вчера, 19:21

Сразу девять представителей Франции вышли в стартовом составе «Сент-Этьена» на матч Лиги Европы.

Только нападающие и не имеют французского гражданства из тех, кто выйдет с первых минут против «Вольфсбурга».

«Сент-Этьен»: Мулен, Дебюши, Перрен, Колодзейчак, Салиба, Юссуф, М'Вилла, Норден, Амума, Хазри, Берич.

«Вольфсбург»: Перван, Тиссеран, Кнохе, Брума, Азеведо, Руссийон, Арнольд, Гильявоги, Клаус, Брекало, Вегорст.

Ранее сообщалось, что состав «Сент-Этьена» пополнил известный полузащитник .