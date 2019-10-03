ГлавнаяНовости

Девять французов в старте «Сент-Этьена» на матч с «Вольфсбургом»

вчера, 19:21
Сент-ЭтьенЛоготип футбольный клуб Сент-Этьен1 : 1Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургМатч завершен

Сразу девять представителей Франции вышли в стартовом составе «Сент-Этьена» на матч Лиги Европы.

Только нападающие Вахби Хазри и Роберт Берич не имеют французского гражданства из тех, кто выйдет с первых минут против «Вольфсбурга».

«Сент-Этьен»: Мулен, Дебюши, Перрен, Колодзейчак, Салиба, Юссуф, М'Вилла, Норден, Амума, Хазри, Берич.

«Вольфсбург»: Перван, Тиссеран, Кнохе, Брума, Азеведо, Руссийон, Арнольд, Гильявоги, Клаус, Брекало, Вегорст.

Ранее сообщалось, что состав «Сент-Этьена» пополнил известный полузащитник Йоан Кабай.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Оби Микел и Старридж выйдут с первых минут в матче «Трабзонспор» - «Базель»
Вчера, 21:26 Комментарии0
Чичарито - в основе «Севильи» на матч против АПОЭЛа
Вчера, 21:18 Комментарии1
Эль-Нени выйдет с первых минут в матче «Бешикташ» - «Вулверхэмптон»
Вчера, 19:14 Комментарии1
Зе Луиш - в стартовом составе «Порту» на матч с «Фейеноордом»
Вчера, 19:06 Комментарии3
Шарлия выйдет с первых минут в матче ЦСКА - «Эспаньол»
Вчера, 18:55 Комментарии15
«Эспаньол» показал, как команда готовится к игре с ЦСКА
Вчера, 09:36 ВидеоКомментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ВАЙПЕР
   5 / 991
вчера в 19:50
точнее 9 игроков с паспортами Франции, коренных то много из них?)
Амума, Юссуф, Салиба, Колодзейчак - же это исконно французские фамилии, истинные галлы, сразу видно. Клевета!)
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
   360 / 991
вчера в 19:32
точнее 9 игроков с паспортами Франции, коренных то много из них?)
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   97 / 991
вчера в 19:31
а из этих "французов" - не африканцы есть?))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100