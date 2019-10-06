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Агарагимов: «„Анжи“ будет жить и играть»

сегодня, 15:08

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов прокомментировал информацию о том, что махачкалинский клуб может остаться без домашнего стадиона.

У нас были прекрасные отношения с руководством стадиона, у нас не было никаких проблем, было полное понимание. Стадион шел нам навстречу, были приемлемые цены, которые мы по сегодняшний день тянули. У нас выстроилась хорошая работа, процесс пошел.

Да, с нас сняли 6 очков, это по нам ударило, но мы смотрим вперед с большим энтузиазмом. Команда сегодня располагает всеми нужными работниками на должностях, которые необходимы в административном штабе. В клубе осталось 10 человек? Это никак не влияет на нормальную работу клуба. Команда в полном составе ведет свою работу, «Анжи» потихоньку вылазит из долгов, но после этой ситуации, когда нас предупредили, что после 6-го числа «Анжи» больше не играет на стадионе «Анжи-Арена», что нам остается?

Мы будем искать другие варианты, нет невозможных ситуаций, из которых нельзя выбраться. «Анжи» все эти трудности преодолеет, мы станем только сильнее. Команда играет и будет играть вопреки всем, будем решать проблемы, есть варианты по стадионам. Если же не получится договориться со стадионами в Махачкале, то от безысходности будем искать другие варианты в близлежащих регионах. Мы сделаем все возможное, чтобы мы продолжали играть, «Анжи» будет жить и играть.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
   338 / 1025
сегодня в 15:37
Время покажет.
cska plus
cska plus
   18 / 1025
сегодня в 15:19
Молодцы не падают духом.
VIPded
VIPded
   64 / 1025
сегодня в 15:17
Проджект исчо не исчерпал пильный ресурс...)))
Чингачгук
Чингачгук
   471 / 1025
сегодня в 15:09
Анжи будет сосать деньги и не играть.
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