Агарагимов: «„Анжи“ будет жить и играть»

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов прокомментировал информацию о том, что махачкалинский клуб может остаться без домашнего стадиона.

У нас были прекрасные отношения с руководством стадиона, у нас не было никаких проблем, было полное понимание. Стадион шел нам навстречу, были приемлемые цены, которые мы по сегодняшний день тянули. У нас выстроилась хорошая работа, процесс пошел.

Да, с нас сняли 6 очков, это по нам ударило, но мы смотрим вперед с большим энтузиазмом. Команда сегодня располагает всеми нужными работниками на должностях, которые необходимы в административном штабе. В клубе осталось 10 человек? Это никак не влияет на нормальную работу клуба. Команда в полном составе ведет свою работу, «Анжи» потихоньку вылазит из долгов, но после этой ситуации, когда нас предупредили, что после 6-го числа «Анжи» больше не играет на стадионе «Анжи-Арена», что нам остается?

Мы будем искать другие варианты, нет невозможных ситуаций, из которых нельзя выбраться. «Анжи» все эти трудности преодолеет, мы станем только сильнее. Команда играет и будет играть вопреки всем, будем решать проблемы, есть варианты по стадионам. Если же не получится договориться со стадионами в Махачкале, то от безысходности будем искать другие варианты в близлежащих регионах. Мы сделаем все возможное, чтобы мы продолжали играть, «Анжи» будет жить и играть.