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Кадиев: «Со стадионом „Анжи“ у нас возникают разногласия по академии»

сегодня, 15:04

Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал о проблемах с проведением домашних матчей на домашнем стадионе в Махачкале.

В клубе осталось 10 человек? «Анжи» продолжает свою работу в полную силу, все важнейшие руководители работают на своих должностях.

Проблема в том, что со стадионом «Анжи» у нас возникают разногласия по академии. Они по заранее договоренной цене не дают аренду полей для академии, именно в этом сейчас проблема. Туда, как я понимаю, вроде хочет зайти московское «Динамо», но клуб будет функционировать и работать. Клубу стадион не отказывает, но с академией есть такие проблемы, они не хотят, чтобы мы там тренировались.

В чем главная причина? Они хотят больше денег за использование полей. Мы платим по договоренной сумме, но они просят больше, и им сейчас московское «Динамо» предложило больше, получается какой-то аукцион. У нас не было проблем с выплатами перед стадионом, мы платим им оговоренную сумму. Сейчас они хотят разорвать в одностороннем порядке договоренности на проведении матчей во второй лиге. Почему? Они не удовлетворены тем, что мы не отдали академию. Мы сейчас вынуждены будем договариваться с соседними регионами.

Недавно сообщалось, что экс-вице-президента «Анжи» задержали в Дагестане.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   18 / 1025
сегодня в 15:24
Клуб должен иметь свой стадион, чтобы избежать таких проблем.
КЭТиК
КЭТиК
   194 / 1025
сегодня в 15:24
Анжи потихоньку умирает.
vadexus
vadexus
   473 / 1025
сегодня в 15:05
РФС нужно помочь этой полуАнжи.
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