Азмун: «Игра была непростой для нас, ведь мы играем каждые 3 дня»

Нападающий «Зенита» в эфире «Матч Премьер» прокомментировал победу над «Уралом» в матче 12-го тура чемпионата России.

Игра была непростой для нас, ведь мы играем каждые 3 дня. Физически нам довольно трудно, но мы — профессионалы, должны делать свою работу, несмотря ни на какие обстоятельства.

Начало второго тайма получилось не лучшим, но это футбол, иногда при счете 2:0 ты немножко успокаиваешься. Но у нас хороший тренер, который при любых обстоятельствах может вернуть игру в нужное русло. Мы играли хорошо, всех болельщиков «Зенита» с победой!