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Азмун: «Игра была непростой для нас, ведь мы играем каждые 3 дня»

сегодня, 13:45
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в эфире «Матч Премьер» прокомментировал победу над «Уралом» в матче 12-го тура чемпионата России.

Игра была непростой для нас, ведь мы играем каждые 3 дня. Физически нам довольно трудно, но мы — профессионалы, должны делать свою работу, несмотря ни на какие обстоятельства.

Начало второго тайма получилось не лучшим, но это футбол, иногда при счете 2:0 ты немножко успокаиваешься. Но у нас хороший тренер, который при любых обстоятельствах может вернуть игру в нужное русло. Мы играли хорошо, всех болельщиков «Зенита» с победой!

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Все комментарии
Evilhuman
Evilhuman
   12 / 1025
сегодня в 14:55
С победой, сейчас некоторые скажут,что многие так играют, но хочу заметить ,что вы в отличие от них действительно играете, а не присутствуете на поле в ЕК
Abris
Abris
   847 / 1025
сегодня в 14:05
Зенит с победой, не подвели!
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