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«Ювентус» в шутливой форме «подколол» «Интер»

сегодня, 14:20
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Ювентус» на своей странице в Twitter разместил видео, в котором собраны лучшие моменты с «дерби Италии» всех времён.

Также на видео изображены различного рода люди и звери, которые как бы болеют за «Ювентус». Сам твит гласит «OOPS!...we did it again!» («Упс... мы снова это сделали!»).

Благодаря победе над «Интером», «Ювентус» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил Y.N.W.A.
   25 / 1030
сегодня в 14:58
Зато они покорители серии Б, главный кабинет Европы, а то и мира, ахаха
жди ответку
juvenale
juvenale ответил Жека10
   25 / 1030
сегодня в 14:58
дерби это когда обе команды сражаются как бойцы.А не когда одна команда атакует,а другая весь матч сидит в обороне судорожно боясь перейти половину поля.Как например вчера было между Интером и Ювентусом
Это только значит,что Ювентус кабинетным не дал ничего сделать и уровень команд просто разный
Жека10
Жека10
   265 / 1030
сегодня в 14:58
а вот то что Ювентус никогда больше не выиграет в ЛЧ это правда
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил 7 из 9
   36 / 1030
сегодня в 14:58
Зато они покорители серии Б, главный кабинет Европы, а то и мира, ахаха
juvenale
juvenale ответил LOpp
   25 / 1030
сегодня в 14:57
не понял в чем заключается подкол
ну картон в прошлом сезоне на своем перформе ,после вылета Юве из ЛЧ написал...вы снова это сделали,а теперь ответчока
Жека10
Жека10
   265 / 1030
сегодня в 14:57
дерби это когда обе команды сражаются как бойцы.А не когда одна команда атакует,а другая весь матч сидит в обороне судорожно боясь перейти половину поля.Как например вчера было между Интером и Ювентусом
juvenale
juvenale ответил 7 из 9
   25 / 1030
сегодня в 14:56
Интер знатно подколол Ювентус в 2010-м году, выиграв третий кубок ЛЧ, с тех пор синьору бомбит уже на официальном уровне :))))) П.С. Ювентус - всего лишь третий клуб Италии, о нём в мире мало кто знает :)
слишком толсто к..... подкол кабинета уже длится 9 лет подряд
juvenale
juvenale
   25 / 1030
сегодня в 14:55
белка прикольная)))
sihafazatron
sihafazatron
   68 / 1030
сегодня в 14:54
Зачем здесь такая молодая девушка, должна была быть старуха)) и орать во все горло « форца кабинет!»
773sergeytank
773sergeytank ответил 7 из 9
   60 / 1030
сегодня в 14:53
И с тех пор только ЛЕ приютила покорителей Бней Йегуды
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил LOpp
   4 / 1030
сегодня в 14:50
хотя бы в том, что у чела, отписавшегося выше тебя, конкретно бомбануло, ахаха)
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   72 / 1030
сегодня в 14:48
Видать с юмором не очень там но девушку можно распечатать. Как Аякс кабинетных.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 1030
сегодня в 14:37
Как и левые удаления у соперников "Интера", настолько рядовое событие, что посвящать ему отдельное видео и не стоило бы))
7 из 9
7 из 9
   24 / 1030
сегодня в 14:37
Интер знатно подколол Ювентус в 2010-м году, выиграв третий кубок ЛЧ, с тех пор синьору бомбит уже на официальном уровне :)))))
П.С. Ювентус - всего лишь третий клуб Италии, о нём в мире мало кто знает :)
LOpp
LOpp
   14 / 1030
сегодня в 14:31
не понял в чем заключается подкол
Wolf77785
Wolf77785
   29 / 1030
сегодня в 14:25
упс, роналду опять растворился!
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