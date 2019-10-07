«Ювентус» в шутливой форме «подколол» «Интер»

сегодня, 14:20

«Ювентус» на своей странице в Twitter разместил видео, в котором собраны лучшие моменты с «дерби Италии» всех времён.

Также на видео изображены различного рода люди и звери, которые как бы болеют за «Ювентус». Сам твит гласит «OOPS!...we did it again!» («Упс... мы снова это сделали!»).

Благодаря победе над «Интером», «Ювентус» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.