Льорис не будет тренироваться до конца года

сегодня, 21:11

Пресс-служба «Тоттенхэма» поведала новые подробности о травме вратаря . Футболисту не потребуется операция. Чемпион мира-2018 получил повреждение связок, и ожидается, что он не вернется к тренировкам до конца 2019 года.