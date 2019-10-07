Льорис не будет тренироваться до конца года

Пресс-служба «Тоттенхэма» поведала новые подробности о травме вратаря Уго Льориса. Футболисту не потребуется операция. Чемпион мира-2018 получил повреждение связок, и ожидается, что он не вернется к тренировкам до конца 2019 года.
Пресс-служба «Тоттенхэма» поведала новые подробности о травме вратаря Уго Льориса. Футболисту не потребуется операция. Чемпион мира-2018 получил повреждение связок, и ожидается, что он не вернется к тренировкам до конца 2019 года.
Пожелаю ему здоровья,скорейшего восстановления и удачи!)
Пожелаю ему здоровья,скорейшего восстановления и удачи!)