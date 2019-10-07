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Льорис не будет тренироваться до конца года

сегодня, 21:11

Пресс-служба «Тоттенхэма» поведала новые подробности о травме вратаря Уго Льориса. Футболисту не потребуется операция. Чемпион мира-2018 получил повреждение связок, и ожидается, что он не вернется к тренировкам до конца 2019 года.

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АПЛ рулит
АПЛ рулит
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сегодня в 21:45
Тяжелое время наступило для Льориса и ТТХ
Пожелаю ему здоровья,скорейшего восстановления и удачи!)
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