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Пол Инс: «Де Хеа должен быть лидером МЮ, но в реальности это не так»

сегодня, 21:17
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Инс поделился своим мнением о вратаре «дьяволов» Давиде Де Хеа:

Де Хеа должен быть одним из лидеров «Юнайтед». Но во время интервью после поражения от «Ньюкасла» он все время говорил только: «Я не знаю, не знаю, не знаю». А должен был рассказать, где команда действовала не так, как нужно. Давид недавно продлил контракт с МЮ, признанный лидер, а такое чувство, что он понятия не имеет о внутрикомандных делах.

Если вы болеете за «Манчестер Юнайтед», то вы назовете это интервью позорным. Я бы подумал: «Он понятия не имеет, что происходит. Думаю, что он уже жалеет о продлении контракта».

Де Хеа после игры с «Ньюкаслом» также отметил, что переживает свой самый сложный период в МЮ.

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