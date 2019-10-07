Пол Инс: «Де Хеа должен быть лидером МЮ, но в реальности это не так»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» поделился своим мнением о вратаре «дьяволов» :

Де Хеа должен быть одним из лидеров «Юнайтед». Но во время интервью после поражения от «Ньюкасла» он все время говорил только: «Я не знаю, не знаю, не знаю». А должен был рассказать, где команда действовала не так, как нужно. Давид недавно продлил контракт с МЮ , признанный лидер, а такое чувство, что он понятия не имеет о внутрикомандных делах.

Если вы болеете за «Манчестер Юнайтед», то вы назовете это интервью позорным. Я бы подумал: «Он понятия не имеет, что происходит. Думаю, что он уже жалеет о продлении контракта».