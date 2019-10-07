Манчини: «Мне понравился матч „Интер“ - „Ювентус“»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал итог результата матча «Интер» - «Ювентус».
Хорошая получилась игра, интенсивная. В каждой команде собраны высококлассные футболисты. Такого рода матчи повышают уровень итальянского футбола.
Ибра признавался, что в бытность игроком интера его заставляли говорить плохо о Ювентусе. Познее он за это извинился. А Носатый никогда не извиняется)
Ибра признавался, что в бытность игроком интера его заставляли говорить плохо о Ювентусе. Познее он за это извинился. А Носатый никогда не извиняется)