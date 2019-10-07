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Манчини: «Мне понравился матч „Интер“ - „Ювентус“»

сегодня, 18:47
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал итог результата матча «Интер» - «Ювентус».

Хорошая получилась игра, интенсивная. В каждой команде собраны высококлассные футболисты. Такого рода матчи повышают уровень итальянского футбола.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   137 / 1018
сегодня в 19:23
Ювентус - чемпион.
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   4 / 1018
сегодня в 19:11
Уверен, что и результат Физручини понравился. Даже бывшие сотрудники ненавидят мердосов. Аха-ха)
Ибра признавался, что в бытность игроком интера его заставляли говорить плохо о Ювентусе. Познее он за это извинился. А Носатый никогда не извиняется)
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