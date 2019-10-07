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Глен Джонсон: «Кейну ради трофеев нужно покинуть „Тоттенхэм“»

сегодня, 19:12

Бывший защитник сборной Англии Глен Джонсон рассказал, что форварду «Тоттенхэма» Харри Кейну необходимо покинуть лондонский клуб:

Я бы подумал на месте Кейна о будущей карьере. В каком месте можно можно сыграть с более сильными футболистами и завоевать трофеи.

Через пару лет он может устать в «Тоттенхэме». Нужно подумать о себе.

Не уверен, что ему подойдет испанский футбол. «Манчестер Сити»? Не думаю, что это произойдет, да и нужно дождаться ухода Агуэро.

Ранее как раз появилась новость, что Кейн хочет уйти из «Тоттенхэма».

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Все комментарии
allemz
allemz
   21 / 1018
сегодня в 19:33
Вот это скаузер, конечно, зарядил насчет перехода в МС. Да не дай Бог, не нужно это позорище. Днарри Кейну самое место в ТТХ, какой игрок - такая награда, пусть дальше сидит без трофеев. Есть более достойные персонажи вроде Сона, Эриксена, Моура, заслужившие переход в более статусный клуб. Просто дело вот в чем, шпоры свою "пятидесятилетку" уже выполнили в виде завоевания самого престижного трофея во всем млечном пути - Кубок Ауди. А следующий трофей по плану ожидается как раз через те же 50 лет, и вышеперечисленная троица не может столько ждать по уже понятным нам причинам.
ilyafrom
ilyafrom
   267 / 1018
сегодня в 19:33
Ради трофеев Тоттенхему нужно избавиться от Кейна
КЭТиК
КЭТиК
   183 / 1018
сегодня в 19:21
Уже давно пора.
Заратустра
Заратустра
   25 / 1018
сегодня в 19:16
Переживут ли петухи уход бревнокейна? Ведь они так боготворят своего пенальтиста.
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