Глен Джонсон: «Кейну ради трофеев нужно покинуть „Тоттенхэм“»

Бывший защитник сборной Англии Глен Джонсон рассказал, что форварду «Тоттенхэма» Харри Кейну необходимо покинуть лондонский клуб:
Я бы подумал на месте Кейна о будущей карьере. В каком месте можно можно сыграть с более сильными футболистами и завоевать трофеи.
Через пару лет он может устать в «Тоттенхэме». Нужно подумать о себе.
Не уверен, что ему подойдет испанский футбол. «Манчестер Сити»? Не думаю, что это произойдет, да и нужно дождаться ухода Агуэро.
Ранее как раз появилась новость, что Кейн хочет уйти из «Тоттенхэма».