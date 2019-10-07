Глен Джонсон: «Кейну ради трофеев нужно покинуть „Тоттенхэм“»

Бывший защитник сборной Англии рассказал, что форварду «Тоттенхэма» необходимо покинуть лондонский клуб:

Я бы подумал на месте Кейна о будущей карьере. В каком месте можно можно сыграть с более сильными футболистами и завоевать трофеи.

Через пару лет он может устать в «Тоттенхэме». Нужно подумать о себе.

Не уверен, что ему подойдет испанский футбол. «Манчестер Сити»? Не думаю, что это произойдет, да и нужно дождаться ухода Агуэро.