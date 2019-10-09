ГлавнаяНовости

Месси: «Лучший тренер в моей карьере? Хосеп Гвардиола и Луис Энрике»

сегодня, 14:21

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал лучших тренеров, с которыми он работал в каталонском клубе.

Лучший тренер в моей карьере? Думаю, Хосеп Гвардиола и Луис Энрике.

Что касается игрока, с которым я бы никогда не хотел вновь играть в одной команде, то такого нет. Со всеми с кем мне приходилось играть были очень хорошие отношения. Не думаю, что кто-то из них может сказать обо мне плохо.

 Ранее Лионель заявил, что слухи якобы он не хотел перехода в «Барсу» Антуана Гризманна являются ложью.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Левандовски признан лучшим игроком «Баварии» второй месяц подряд
Сегодня, 15:17 Комментарии2
Ибрагимович: «Я еще способен на многое в Италии и других странах»
Сегодня, 13:06 Комментарии8
Месси: «Я хотел, чтобы Роналду остался в „Реале“»
Сегодня, 12:33 Комментарии7
Пике: «Ни разу не надевал футболку „Реала“, у меня на нее аллергия»
Сегодня, 12:12 Комментарии13
Александер-Арнольд: «Не знаю, как сложилась бы моя карьера без Клоппа»
Сегодня, 11:27 Комментарии2
Вот и Швайни наигрался
Сегодня, 11:00Олег Лыткин в блоге По свежим следам
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Конунг Рагнар
   148 / 974
сегодня в 15:24
Ну вот. Ключевые слова, великолепный тренер.
И Месси сказал тоже самое.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Летучий-Голландец.
   178 / 974
сегодня в 15:13
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Швеции Златан Ибрагимович в очередной раз прошелся по человеческим и профессиональным качествам рулевого «Баварии» Хосепа Гвардиолы, с которым успел поработать в «Барселоне».

- Гвардиола — великолепный тренер, но он трус и не мужик, — приводит слова Ибрагимовича Der Spiegel. — В «Барселоне» он пожертвовал мной ради Лионеля Месси, и ему не хватило смелости сказать это мне. Аргентинец обращался с ним, как с домашним животным, именно его слово всегда было первым, а тренер зачастую просто сидел в стороне и молчал, словно школьник. - это интервью Ибры за 2013 год
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Abris
   178 / 974
сегодня в 15:11
Все знают, что ты один из клонов Славнова
Insanely cool
Insanely cool
   496 / 974
сегодня в 14:48
Насчет гениальности лысого у барсуков не подлежит сомнению, даже сейчас заходят на ветки Сити и устраивают там срач, возвеличивая Пепку, хотя тот только засчет Хави-Иньеста и того золотого поколения сборной Испании (ну и конечно же и Эвребе) че то добился. А вот Энрике для них известный физрук
Abris
Abris ответил Конунг Рагнар
   259 / 974
сегодня в 14:46
Пеп был настоящим лизоблюдом аргентинца. Не случайно Ибра говорил, что Пеп был домашним псом у Месси
Иногда лучше клонов считать, чем так разбираться в футболе.
cska plus
cska plus
   12 / 974
сегодня в 14:44
Гнилая душонка а Энрике причём.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Конунг Рагнар
   148 / 974
сегодня в 14:42
Что за пургу ты несешь?))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   148 / 974
сегодня в 14:42
Ну тут однозначно Гвардиола)
А после него у Барсы топ тренера не было..
Худшими в последнее время были Мартино и Вальверде.
NGYRZ
NGYRZ
   54 / 974
сегодня в 14:41
Даа, Луис в свое время знатно шлифовал задок Месси.

Видимо аргентинцу очень понравилось.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   178 / 974
сегодня в 14:32
Пеп был настоящим лизоблюдом аргентинца. Не случайно Ибра говорил, что Пеп был домашним псом у Месси
cevin cigan
cevin cigan
   75 / 974
сегодня в 14:30
Уже бы себя назвал - скромняга. А главное сам привёл Тато Мартино и даже не упомянул своего земляка!
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 974
сегодня в 14:29
Пожалуй так оно и есть!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100