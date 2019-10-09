Месси: «Лучший тренер в моей карьере? Хосеп Гвардиола и Луис Энрике»

Нападающий «Барселоны» назвал лучших тренеров, с которыми он работал в каталонском клубе.

Лучший тренер в моей карьере? Думаю, Хосеп Гвардиола и Луис Энрике.



Что касается игрока, с которым я бы никогда не хотел вновь играть в одной команде, то такого нет. Со всеми с кем мне приходилось играть были очень хорошие отношения. Не думаю, что кто-то из них может сказать обо мне плохо.