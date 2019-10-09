Месси: «Лучший тренер в моей карьере? Хосеп Гвардиола и Луис Энрике»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал лучших тренеров, с которыми он работал в каталонском клубе.
Лучший тренер в моей карьере? Думаю, Хосеп Гвардиола и Луис Энрике.
Что касается игрока, с которым я бы никогда не хотел вновь играть в одной команде, то такого нет. Со всеми с кем мне приходилось играть были очень хорошие отношения. Не думаю, что кто-то из них может сказать обо мне плохо.
Ранее Лионель заявил, что слухи якобы он не хотел перехода в «Барсу» Антуана Гризманна являются ложью.
И Месси сказал тоже самое.
И Месси сказал тоже самое.
- Гвардиола — великолепный тренер, но он трус и не мужик, — приводит слова Ибрагимовича Der Spiegel. — В «Барселоне» он пожертвовал мной ради Лионеля Месси, и ему не хватило смелости сказать это мне. Аргентинец обращался с ним, как с домашним животным, именно его слово всегда было первым, а тренер зачастую просто сидел в стороне и молчал, словно школьник. - это интервью Ибры за 2013 год
- Гвардиола — великолепный тренер, но он трус и не мужик, — приводит слова Ибрагимовича Der Spiegel. — В «Барселоне» он пожертвовал мной ради Лионеля Месси, и ему не хватило смелости сказать это мне. Аргентинец обращался с ним, как с домашним животным, именно его слово всегда было первым, а тренер зачастую просто сидел в стороне и молчал, словно школьник. - это интервью Ибры за 2013 год
А после него у Барсы топ тренера не было..
Худшими в последнее время были Мартино и Вальверде.
А после него у Барсы топ тренера не было..
Худшими в последнее время были Мартино и Вальверде.
Видимо аргентинцу очень понравилось.
Видимо аргентинцу очень понравилось.