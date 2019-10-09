Левандовски признан лучшим игроком «Баварии» второй месяц подряд

сегодня, 15:17

Нападающий «Баварии» признан лучшим игроком команды по итогам сентября, футболист набрал 59% голосов.

Игрок в прошлом месяце провел три матча в чемпионате Германии и забил три гола, а также отметился голом в матче против «Црвены Звезды» в Лиге чемпионов.

Польский форвард опередил Сержа Гнабри и Филиппе Коутиньо, которые набрали 25% и 9% голосов соответственно.

Напомним, что Левандовски также был признан лучшим игроком «Баварии» в августе и получил награду лучшему футболисту месяца в Бундеслиге.