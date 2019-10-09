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Левандовски признан лучшим игроком «Баварии» второй месяц подряд

сегодня, 15:17

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком команды по итогам сентября, футболист набрал 59% голосов.

Игрок в прошлом месяце провел три матча в чемпионате Германии и забил три гола, а также отметился голом в матче против «Црвены Звезды» в Лиге чемпионов.

Польский форвард опередил Сержа Гнабри и Филиппе Коутиньо, которые набрали 25% и 9% голосов соответственно.

Напомним, что Левандовски также был признан лучшим игроком «Баварии» в августе и получил награду лучшему футболисту месяца в Бундеслиге.

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Раззабивался.
Ладожский
Ладожский
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Заслужил.
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