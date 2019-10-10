Червиченко прокомментировал травму Малкома

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал травму нападающего «Зенита» Малкома.
Травма — это такая ситуация, которая происходит с каждым футболистом. Поэтому нельзя говорить ошиблись или не ошиблись, покупая Малкома. В первую очередь, как положительный момент — приобретение игроков «Барселоны». Это уже большой плюс то, что игроки больших клубов идут в наш чемпионат и играют в нем. С другой стороны, не каждый сразу сможет приспособиться и начинать ярко выступать. Тем более, на мой взгляд, испанский и наш футбол очень отличаются, две большие разницы.
Не думаю, что после травмы человек не сможет показывать гораздо нечто большее. В нашем-то чемпионате точно сможет играть. А вот показывать какой-то супер хороший уровень в Европе? Другой вопрос. Но на нашем уровне, думаю, все будет в порядке.
На сегодняшний день — это уже не такие астрономические деньги. Если вы помните, примерно за такую же сумму «Зенит» приобретал Витселя и неплохо его продал, то же самое и с Халком. Не думаю, что человек, который был в «Барселоне», не обладает такими качествами, которые могут быть оценены в 40 миллионов. Но если у нас еще делаются некоторые покупки на эмоциях и каких-то спонтанных чувствах, то там-то все выверено до каждого евро. То, что человек находится там, это уже говорит о том, что с качествами все хорошо.
Сможет ли «Зенит» окупить эти деньги? Сложно сказать. Тут вопрос очень глубокий и философский. Что значит окупить? Окупить игрой, результатом или в финансовом плане? Иногда теряешь в деньгах, но приобретаешь в трофеях, каких-то победах, званиях чемпионских. Если говорить только о финансах, тогда не знаю, не уверен. Но если говорим обо всем спектре, то думаю, да.
Сможет ли «Зенит» окупить эти деньги? .... он дурак что ли? Миллер ни копейки не заплатил за него за все платит бюджет, а червяк этого "не понимает"
Сможет ли «Зенит» окупить эти деньги? .... он дурак что ли? Миллер ни копейки не заплатил за него за все платит бюджет, а червяк этого "не понимает"
Сектой пахнет
Сектой пахнет