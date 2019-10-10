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Червиченко прокомментировал травму Малкома

10 октября 2019, 14:00

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал травму нападающего «Зенита» Малкома.

Травма — это такая ситуация, которая происходит с каждым футболистом. Поэтому нельзя говорить ошиблись или не ошиблись, покупая Малкома. В первую очередь, как положительный момент — приобретение игроков «Барселоны». Это уже большой плюс то, что игроки больших клубов идут в наш чемпионат и играют в нем. С другой стороны, не каждый сразу сможет приспособиться и начинать ярко выступать. Тем более, на мой взгляд, испанский и наш футбол очень отличаются, две большие разницы.

Не думаю, что после травмы человек не сможет показывать гораздо нечто большее. В нашем-то чемпионате точно сможет играть. А вот показывать какой-то супер хороший уровень в Европе? Другой вопрос. Но на нашем уровне, думаю, все будет в порядке.

На сегодняшний день — это уже не такие астрономические деньги. Если вы помните, примерно за такую же сумму «Зенит» приобретал Витселя и неплохо его продал, то же самое и с Халком. Не думаю, что человек, который был в «Барселоне», не обладает такими качествами, которые могут быть оценены в 40 миллионов. Но если у нас еще делаются некоторые покупки на эмоциях и каких-то спонтанных чувствах, то там-то все выверено до каждого евро. То, что человек находится там, это уже говорит о том, что с качествами все хорошо.

Сможет ли «Зенит» окупить эти деньги? Сложно сказать. Тут вопрос очень глубокий и философский. Что значит окупить? Окупить игрой, результатом или в финансовом плане? Иногда теряешь в деньгах, но приобретаешь в трофеях, каких-то победах, званиях чемпионских. Если говорить только о финансах, тогда не знаю, не уверен. Но если говорим обо всем спектре, то думаю, да.

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Все комментарии
Медив
Медив
   287 / 797
10 октября в 19:44
Не скажу, что Барселона развела Зенит... Ибо по факту всех развел Бордо
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Ваня лучший
   279 / 797
10 октября в 17:47
Иногда ты можешь, если захочешь, рассуждать и мыслить здраво! Именно так. О чем переживать, если деньги выброшены не из своего кармана?
не правда, я всегда мыслю здраво))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Мишаня Дмитриев
   22 / 797
10 октября в 17:19
я все думал откуда у червя столько ненависти к Спартаку а тут видно что он обычный бомж, тьфу... Сможет ли «Зенит» окупить эти деньги? .... он дурак что ли? Миллер ни копейки не заплатил за него за все платит бюджет, а червяк этого "не понимает"
Иногда ты можешь, если захочешь, рассуждать и мыслить здраво! Именно так. О чем переживать, если деньги выброшены не из своего кармана?
grazie100
grazie100
   698 / 797
10 октября в 17:12
А Лукойл это не народные деньги. ...Это просто так погулять вышли... сектанство это в крови, там всё молчит кроме непомерной чванливости.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   279 / 797
10 октября в 16:10
я все думал откуда у червя столько ненависти к Спартаку а тут видно что он обычный бомж, тьфу...

Сможет ли «Зенит» окупить эти деньги? .... он дурак что ли? Миллер ни копейки не заплатил за него за все платит бюджет, а червяк этого "не понимает"
Морозовский
Морозовский
   5 / 797
10 октября в 15:34
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил порт
       11 / 797
    10 октября в 14:49
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         11 / 797
      10 октября в 14:48
      Ни чего себе прогиб
      Zenit_84
      Zenit_84
         123 / 797
      10 октября в 14:47
      Троллят Малкома
      Lazurny
      Lazurny
         89 / 797
      10 октября в 14:20
      Жирный пусть про свиней разглагольствует.
      порт
      порт
         282 / 797
      10 октября в 14:12
      Адекватно.
      Igo0rek
      Igo0rek
         172 / 797
      10 октября в 14:04
      Между испанским и российским футболом не то что большая разница, там пропасть огромнейшая.
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