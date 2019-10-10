Малком прооперирован, футболист не сыграет до зимней паузы

10 октября 2019, 10:14

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что нападающий Малком был прооперирован в Финляндии.

По результатам обследования и консультаций с ведущими медицинскими центрами Европы и России медицинский штаб сине-бело-голубых принял решение прооперировать игрока.

Процедура прошла успешно, сегодня Малком возвращается из Финляндии в Петербург, где будет восстанавливаться по индивидуальной программе.

Полузащитник не сыграет до зимней паузы сезона-2019/20.