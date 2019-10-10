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Малком прооперирован, футболист не сыграет до зимней паузы

10 октября 2019, 10:14

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что нападающий Малком был прооперирован в Финляндии. 

По результатам обследования и консультаций с ведущими медицинскими центрами Европы и России медицинский штаб сине-бело-голубых принял решение прооперировать игрока.

Процедура прошла успешно, сегодня Малком возвращается из Финляндии в Петербург, где будет восстанавливаться по индивидуальной программе.

Полузащитник не сыграет до зимней паузы сезона-2019/20.

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Питер рулит
Питер рулит ответил чемпионство с душком
   304 / 797
вчера в 02:04
сбитый летчик
кто же тебя так ?!?
Tostao
Tostao ответил LOpp
   41 / 797
11 октября в 11:46
все тендеры газпрома на строительство этих потоков выигрывает фирма Геннадия Тимченко. друг Путина и Миллера.
Ну и что? Чувак зарабатывает на строительстве.
Основной доход газпрома от продажи газа. Больше труб - больше денег. Это трудно понять?
На этом закончим.
LOpp
LOpp ответил Tostao
   19 / 797
11 октября в 10:24
Если бы ты написал, что это в первую очередь политические проекты - я бы согласился отчасти. Но чтобы один распил - это за гранью! Для распила бабла есть другие методы и объекты.
все тендеры газпрома на строительство этих потоков выигрывает фирма Геннадия Тимченко. друг Путина и Миллера.
marse
marse
   671 / 797
11 октября в 05:33
Бабки ушли за бугор. Ну давай падальщики собирайтесь на 77терку. Откроем зелёный коридор для очередного отмыва
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Lazurny
   344 / 797
10 октября в 23:17
Чего это так свиней волнует?
на другое у них мозгов не хватает
mortid
mortid
   335 / 797
10 октября в 21:41
    Ромка Пупкин
    Ромка Пупкин
       425 / 797
    10 октября в 21:28
    А зимой скорее всего увидим продажу Малкома. Расизм питерских дает о себе знать
    ATG
    ATG
    10 октября в 21:08
    Хорошо что мы его продали . Здоровья ! Хотелось бы чтобы он играл, а тут сразу такая опа
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
       194 / 797
    10 октября в 20:44
    Очень жаль...
    Петрович93
    Петрович93
    10 октября в 20:39
    Блин а знаете зачем они его купили. Ответ они хотели ослабить конкурентов по лиги чемпионов по аналогии с РПЛ но потянули только малкома.
    kolpankolpan
    kolpankolpan ответил oFANATo
       234 / 797
    10 октября в 20:39
    В газовом проекте не заиграли и не продержались в основе пару лет многие. Например, Маркизио, Новосельцев, Ригони, Маммана, Краневиттер, Мевля, Набиуллин, Терентьев, Заболотный, Панюков, Полоз, Нобоа, Эрнани, Жулиано, Мак, Молло, Цаллагов, Кокорин, Йованович, Маурисио, Юсупов и Ткачук. Сразу 22 футболиста получали зарплату, за многих платили неплохие деньги, а самое главное – это проколы газ проекта с 2015 года, за четыре полных трансферных сезона!
    Маммана Кокорин и Нобоа.Остальных из списка можно смело отметать.Они не заиграли и вне Зенита.Маммана очень хороший защитник, но замучили травмы.Кокорин всем известно--он и в Динамо катался на алкогольно -хулиганской карусели, так что в его Зенит приобрел только надежды вперемешку с г.Нобоа очень возрастной и стал травматичный с годами.Этот да хороший футболист, однако возраст ну и макаронник его задвинул.
    Петрович93
    Петрович93
    10 октября в 20:37
      brodaga 05
      brodaga 05
      10 октября в 20:34
        kinderpingui
        kinderpingui
           371 / 797
        10 октября в 19:26
        А чё в финляндии!??? Российским специалистам не доверяют ???!!!
        DXTK
        DXTK
           143 / 797
        10 октября в 19:19
        Месси молодец посоветовал кого можно развести в футболе на бабки спихнув им деревянный хрусталь.
        tuman960
        tuman960 ответил Garrincha58
           333 / 797
        10 октября в 19:17
        если ещё добавить сюда Мамману и постоянно лечащихся Шатова, Кузяева и Ерохина а также часто болеющего Смольникова и ветерана Жиркова то набирается почти полный комплект в лазарет
        кроме Малкома и Шатова остальные вполне нормально вписываются !!!Не надо "ИСКАТЬ ЧЁРНУЮ КОШКУ В ЧЁРНОЙ КОМНАТЕ"!Малком судя по всему -ошибка,Шатов-просто сдал и скоро будет никто!!Кстати Смольников то же сдавал сильно,но вроде взялся за ум(только неуверен будет ли толк или поздно)!!
        Tostao
        Tostao ответил LOpp
           41 / 797
        10 октября в 19:06
        Это убыточные проекты изначально. Суть строительства отмыв денег на строительстве.
        Если бы ты написал, что это в первую очередь политические проекты - я бы согласился отчасти. Но чтобы один распил - это за гранью! Для распила бабла есть другие методы и объекты.
        Garrincha58
        Garrincha58
           141 / 797
        10 октября в 18:59
        если ещё добавить сюда Мамману и постоянно лечащихся Шатова, Кузяева и Ерохина а также часто болеющего Смольникова и ветерана Жиркова то набирается почти полный комплект в лазарет
        tuman960
        tuman960
           333 / 797
        10 октября в 18:58
        правильный лозунг-в цветах Зенита нет чёрного!!!
        tuman960
        tuman960
           333 / 797
        10 октября в 18:55
        какая же глубокая ошибка Зенита!!!Кто то должен ответить за этот груз!!!
        Garrincha58
        Garrincha58
           141 / 797
        10 октября в 18:55
        40 лямов коту под хвост за эти бабки можно было купить двух отличных игроков и с меньшей зарплатой и большей пользой на месте Миллера тут же бы выгнал весь скаутский отдел и тех кто проверял его состояние здоровья перед покупкой
        LOpp
        LOpp ответил Tostao
           19 / 797
        10 октября в 18:51
        Это убыточные проекты изначально. Суть строительства отмыв денег на строительстве.
        drug01
        drug01
           47 / 797
        10 октября в 18:01
        Пошли потери 3енита!!!
        stachel
        stachel
           290 / 797
        10 октября в 17:58
        Менты сами не играют и другим не дают. Пацан приехал из барсы, думал играть в футбол..а тут костоломы из Динамо. Полного матча не дали сыграть. Сломали с..и.
        Гавроша
        Гавроша
           49 / 797
        10 октября в 17:50
        У свиней праздник.
        oFANATo
        oFANATo
           71 / 797
        10 октября в 17:49
        В газовом проекте не заиграли и не продержались в основе пару лет многие. Например, Маркизио, Новосельцев, Ригони, Маммана, Краневиттер, Мевля, Набиуллин, Терентьев, Заболотный, Панюков, Полоз, Нобоа, Эрнани, Жулиано, Мак, Молло, Цаллагов, Кокорин, Йованович, Маурисио, Юсупов и Ткачук. Сразу 22 футболиста получали зарплату, за многих платили неплохие деньги, а самое главное – это проколы газ проекта с 2015 года, за четыре полных трансферных сезона!
        Evilhuman
        Evilhuman
           15 / 797
        10 октября в 17:00
        Ну чтож, жаль, здоровья игроку
        Tostao
        Tostao ответил LOpp
           41 / 797
        10 октября в 16:21
        Долг «Газпрома» подскочил до рекордных 3,8 триллиона рублей всегда удивляло, откуда у такого гиганта вообще берутся долги? ну, собственно если финансировать убыточные проекты такие как: Северный поток, Зенит, Ска, Южный поток и др. наверное будут долги.
        Северный и Южный потоки ещё не запущены, как можно говорить о долгах?!!))))))))))))
        Tostao
        Tostao ответил Ангел неБесГрешен
           41 / 797
        10 октября в 16:18
        А что, раньше не судьба была прооперировать?
        Наверное только сейчас поймали.))
        чемпионство с душком
        чемпионство с душком
           481 / 797
        10 октября в 16:13
        сбитый летчик
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