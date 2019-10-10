Малком прооперирован, футболист не сыграет до зимней паузы

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что нападающий Малком был прооперирован в Финляндии.
По результатам обследования и консультаций с ведущими медицинскими центрами Европы и России медицинский штаб сине-бело-голубых принял решение прооперировать игрока.
Процедура прошла успешно, сегодня Малком возвращается из Финляндии в Петербург, где будет восстанавливаться по индивидуальной программе.
Полузащитник не сыграет до зимней паузы сезона-2019/20.
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На этом закончим.
Основной доход газпрома от продажи газа. Больше труб - больше денег. Это трудно понять?
На этом закончим.