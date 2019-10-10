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Гендиректор «Зенита» прокомментировал новость об операции Малкома

10 октября 2019, 13:26

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость об операции, которую сегодня, 10 октября, перенёс полузащитник питерской команды Малком.

Когда спортсмен или обычный человек получает травму, ему предстоит не просто ждать, а ещё и усердно работать, чтобы вернуться на поле к игре. К сожалению, травмы бывают – иногда на ровном месте. Операция Малкома прошла успешно, сегодня он возвращается в Санкт-Петербург, чтобы начать первый этап реабилитации. Сроки возврата на поле мы объявим ближе к зимней паузе. Сейчас говорить об этом ещё рано. 

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   5 / 797
10 октября в 15:16
Можно выпускать - пешком с командой на поле быстрее реабилититируется!
Footbolista
Footbolista
   3 / 797
10 октября в 13:48
Abris
Abris
   87 / 797
10 октября в 13:29
Новость для свиней.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 797
10 октября в 13:28
Может быть, вы прекратите клоунаду и назовете травму все-таки?
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