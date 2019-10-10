Бывший врач «Спартака»: «Хорошо, что сделали операцию Малкому»

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков прокомментировал травму нападающего «Зенита» Малкома.

Пройдет зимний реабилитационный период, и мы увидим его во втором круге чемпионата России, ничего страшного в этом нет. Если бы оставили дело без операции, то было бы хуже, потому что мог быть рецидив. Теперь важна тщательная, пошаговая реабилитация.

В Финляндии очень хорошо оперируют сухожилия, они специалисты в этом. Самая загвоздка в том, что сухожилия практически не снабжаются кровью, поэтому к ним очень тщательно надо подходить, так как то, что не питается кровью, практически не заживает. Хорошо, что сделали операцию.