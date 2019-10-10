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Бывший врач «Спартака»: «Хорошо, что сделали операцию Малкому»

10 октября 2019, 13:46

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков прокомментировал травму нападающего «Зенита» Малкома.

Пройдет зимний реабилитационный период, и мы увидим его во втором круге чемпионата России, ничего страшного в этом нет. Если бы оставили дело без операции, то было бы хуже, потому что мог быть рецидив. Теперь важна тщательная, пошаговая реабилитация.

В Финляндии очень хорошо оперируют сухожилия, они специалисты в этом. Самая загвоздка в том, что сухожилия практически не снабжаются кровью, поэтому к ним очень тщательно надо подходить, так как то, что не питается кровью, практически не заживает. Хорошо, что сделали операцию.

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hamster1979
hamster1979
   313 / 797
11 октября в 11:41
Причем тут сухожилия? Говорили что у Малкома - деликатная травма, по слухам геморрой ......
wingback
wingback
   136 / 797
10 октября в 14:51
У хрюнов только доктор Лю что-то смыслил в медицине, да и то в народной, остальные тупо ставили бромантан...
Hipper
Hipper ответил cska plus
   592 / 797
10 октября в 14:13
Уже хоть и бывшие но хрющи дают оценку Малкому, стыд какой.
Адекватный человек, занимающийся в той же сфере, дал свою оценку происходящему! Зачем тут за цвета команд пояснять? Стыд какой.
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 13:53
Уже хоть и бывшие но хрющи дают оценку Малкому, стыд какой.
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