Дзюба - о вратаре сборной Кипра: «Просто беллиссимо, очень сильный вратарь»

вчера, 22:26

Капитан сборной России после победы над командой Кипра в матче квалификации к Евро-2020 лестно отозвался о вратаре киприотов .

Очень рад, что забил, потому что Денис Черышев потрясающую передачу сделал, прямо в голову. Еще бы хотел отметить вратаря. Потрясающий. Просто беллиссимо, как говорится. Очень сильный вратарь. Потащил три мертвых мяча. Очень понравился этот вратарь.

Также ранее полузащитник российской сборной Денис Черышев сказал, что команда поможет Дзюбе в бомбардирской гонке.