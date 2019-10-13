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Дзюба - о вратаре сборной Кипра: «Просто беллиссимо, очень сильный вратарь»

вчера, 22:26
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Капитан сборной России Артем Дзюба после победы над командой Кипра в матче квалификации к Евро-2020 лестно отозвался о вратаре киприотов Урко Пардо.

Очень рад, что забил, потому что Денис Черышев потрясающую передачу сделал, прямо в голову. Еще бы хотел отметить вратаря. Потрясающий. Просто беллиссимо, как говорится. Очень сильный вратарь. Потащил три мертвых мяча. Очень понравился этот вратарь.

Также ранее полузащитник российской сборной Денис Черышев сказал, что команда поможет Дзюбе в бомбардирской гонке. 

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Все комментарии
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак
   345 / 801
сегодня в 01:31
Почему не цитату привёл автор?? Может слишком "автор", раз даже слова Дзюбы неконкретно привёл???
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   113 / 801
вчера в 23:45
Пардо и в первой игре потащил неплохо. Непонятно почему не с первых минут был в основе.
Объективное мнение
Объективное мнение
   140 / 801
вчера в 23:29
Зенит купит урко
311
311
   86 / 801
вчера в 23:27
Улыбнул кипер, когда после каждого пропущенного мяча пихал своим защитникам!)
alexov222
alexov222
   168 / 801
вчера в 22:41
Дзюба -красавчик,один,из немногих адекватов в российском футболе,и на поле и вне его
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