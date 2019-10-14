Каземиро: «На просмотре в „Сан-Паулу“ стал играть опорника»

Полузащитник «Реала» рассказал, как впервые стал играть на позиции опорника:

Я был нападающим, когда пошел на просмотр в «Сан-Паулу».

Я был довольно сильным и всегда самым высоким игроком в этом возрасте, поэтому забивал много мячей головой.

Когда я пришел на просмотр, то мне было 12 или 13 лет, там было около 300 игроков, а отбирались всего лишь 50 человек. Тренер спросил о том, кто является голкипером. Всего лишь три человека подняли руки. Затем он спросил про нападающих, и около 40 детей подняли руки. Я понял, что много конкурентов и поэтому не стану нападающим. Потом тренер спросил про полузащитников, также много человек подняло руки.

Когда спросили об опорных полузащитниках, то руки подняло 7-8 человек. Подумал: «Ок, я опорник».

Во время отборочных игр тренер отвел меня в сторону и сказал: «Ты не опорник, ты нападающий». Но я уверял его, что играю на позиции опорного полузащитника.