ГлавнаяНовости

Каземиро: «На просмотре в „Сан-Паулу“ стал играть опорника»

вчера, 20:46

Полузащитник «Реала» Каземиро рассказал, как впервые стал играть на позиции опорника:

Я был нападающим, когда пошел на просмотр в «Сан-Паулу».

Я был довольно сильным и всегда самым высоким игроком в этом возрасте, поэтому забивал много мячей головой.

Когда я пришел на просмотр, то мне было 12 или 13 лет, там было около 300 игроков, а отбирались всего лишь 50 человек. Тренер спросил о том, кто является голкипером. Всего лишь три человека подняли руки. Затем он спросил про нападающих, и около 40 детей подняли руки.  Я понял, что много конкурентов и поэтому не стану нападающим. Потом тренер спросил про полузащитников, также много человек подняло руки.

Когда спросили об опорных полузащитниках, то руки подняло 7-8 человек. Подумал: «Ок, я опорник».

Во время отборочных игр тренер отвел меня в сторону и сказал: «Ты не опорник, ты нападающий». Но я уверял его, что играю на позиции опорного полузащитника.

Напомним, что недавно стало известно о том, что Каземиро мог уйти из «Реала», когда мадридский клуб возглавил Зинедин Зидан.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Росси будет тренироваться с «Вильярреалом»
Вчера, 21:29 Комментарии2
Итальянская Германия
Вчера, 18:13Олег Лыткин в блоге По свежим следам
Де Лигт прокомментировал свои игровые проблемы в нынешнем сезоне
Вчера, 16:46 Комментарии6
Рибери: «Я счастлив в „Фиорентине“»
Вчера, 14:00 Комментарии8
Рибери рассказал о жизни во Флоренции
Вчера, 13:55 Комментарии3
Пике поддержал заявление «Барселоны» в защиту осуждённых каталонцев
Вчера, 13:43 Комментарии10
Обсудить
Все комментарии
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
   503 / 798
вчера в 21:02
Хитро63й Каземиро :)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100