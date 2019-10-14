Рибери рассказал о жизни во Флоренции

Вингер «Фиорентины» рассказал о своей жизни во Флоренции.

Я счастлив. Согласившись перебраться во Флоренцию, я еще не знал, что это будет любовь с первого взгляда. Вечер моей презентации в «Фиорентине» был особенным, я запомнил его навсегда. Флоренция напоминает мне Марсель. У фанов «Фиорентины» и «Марселя» похожий настрой, они тепло относятся к игрокам и в то же время страстно поддерживают команду. Флорентийские болельщики живут футболом и подталкивают меня полностью отдаваться команде.