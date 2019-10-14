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Рибери рассказал о жизни во Флоренции

сегодня, 13:55

Вингер «Фиорентины» Франк Рибери рассказал о своей жизни во Флоренции.

Я счастлив. Согласившись перебраться во Флоренцию, я еще не знал, что это будет любовь с первого взгляда. Вечер моей презентации в «Фиорентине» был особенным, я запомнил его навсегда. Флоренция напоминает мне Марсель. У фанов «Фиорентины» и «Марселя» похожий настрой, они тепло относятся к игрокам и в то же время страстно поддерживают команду. Флорентийские болельщики живут футболом и подталкивают меня полностью отдаваться команде.  

Ранее Рибери рассказал, от каких предложений на трансферном рынке он отказался в пользу «Фиорентины».

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Все комментарии
shlomo
shlomo
   220 / 794
сегодня в 14:29
Пока тянет пусть играет на радость болельщикам....
STVA 1
STVA 1
   93 / 794
сегодня в 14:04
Все нравится. Что еще надо человеку)))
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