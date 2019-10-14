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Де Лигт прокомментировал свои игровые проблемы в нынешнем сезоне

сегодня, 16:46

Защитник «Ювентуса» и сборной Нидерландов Матийс де Лигт высказался о своих игровых проблемах в текущем сезоне.  

Я знаю, что еще не показываю свой лучший футбол. Чем больше я буду играть, тем лучше буду становиться. Мне остается только напряженно работать, стараться изо всех сил и учиться у партнеров.  

Матийс де Лигт перешел в «Юве» из «Аякса» прошлым летом. В составе туринцев голландский защитник пока выступает не лучшим образом. Вместе с тем недавно он сообщил, что уже успел усвоить важный жизненный урок в «Ювентусе».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   119 / 791
сегодня в 17:28
Хорошо хоть не в горящий МЮ перешёл - уже сидел бы в глухом запасе с травмой психики.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   362 / 791
сегодня в 17:28
Смотрю и думаю, хорошо что не перешел в Барсу...
Kirgudu
Kirgudu
   279 / 791
сегодня в 17:15
Ничё, пацан. В Юве вырастешь мужиком. Италия как раз для роста, не то, что всякие танцевальные лиги.
Остапчук 67
Остапчук 67
   411 / 791
сегодня в 16:59
В Италии не каждый заиграет.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 791
сегодня в 16:52
Жиго на две головы сильнее ДеЛигта
cska plus
cska plus
   2 / 791
сегодня в 16:48
Перешёл в Юве на лавочку.
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