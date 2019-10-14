Де Лигт прокомментировал свои игровые проблемы в нынешнем сезоне

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Защитник «Ювентуса» и сборной Нидерландов высказался о своих игровых проблемах в текущем сезоне.

Я знаю, что еще не показываю свой лучший футбол. Чем больше я буду играть, тем лучше буду становиться. Мне остается только напряженно работать, стараться изо всех сил и учиться у партнеров.

Матийс де Лигт перешел в «Юве» из «Аякса» прошлым летом. В составе туринцев голландский защитник пока выступает не лучшим образом. Вместе с тем недавно он сообщил, что уже успел усвоить важный жизненный урок в «Ювентусе».