Баста стал владельцем ростовского СКА и вложил в клуб около 10 млн рублей

сегодня, 09:52

Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, стал владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону. Артист прокомментировал ситуацию:

Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне. Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель — перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. И мне хотелось бы, чтобы у нас получилось. Это большой социальный проект.