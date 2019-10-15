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Баста стал владельцем ростовского СКА и вложил в клуб около 10 млн рублей

сегодня, 09:52

Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, стал владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону. Артист прокомментировал ситуацию:

Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне. Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель — перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. И мне хотелось бы, чтобы у нас получилось. Это большой социальный проект.

Вакуленко закрыл долговые обязательства СКА и вложил около 10 млн рублей личных средств на развитие клуба. Вслед за этим владелец пригласил в клуб профессионалов футбольной индустрии, которые займутся непосредственным управлением. Василий оставил за собой развитие коммуникационных направлений, а также работу со спонсорами. 

Также недавно голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев пожелал ростовскому клубу выхода в Премьер-Лигу.

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SHMEL
SHMEL
   181 / 808
сегодня в 09:55
Молодец Вася,возрождает по-настоящему легендарный клуб,за который он болел ещё мальчишкой.Не языком,а делом!
cadmiy
cadmiy
   737 / 808
сегодня в 09:55
Давно пора в Ростове иметь настоящий клуб, а не свиной филиал.
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
   254 / 808
сегодня в 09:54
пиар ход!!!
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