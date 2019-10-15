Баста стал владельцем ростовского СКА и вложил в клуб около 10 млн рублей

Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, стал владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону. Артист прокомментировал ситуацию:
Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне. Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель — перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. И мне хотелось бы, чтобы у нас получилось. Это большой социальный проект.
Вакуленко закрыл долговые обязательства СКА и вложил около 10 млн рублей личных средств на развитие клуба. Вслед за этим владелец пригласил в клуб профессионалов футбольной индустрии, которые займутся непосредственным управлением. Василий оставил за собой развитие коммуникационных направлений, а также работу со спонсорами.
Также недавно голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев пожелал ростовскому клубу выхода в Премьер-Лигу.