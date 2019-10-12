Шустиков отвез игроков на матч со «Спартаком-2» с помощью каршеринга

Капитан «Торпедо» рассказал об инциденте с поломкой автобуса перед матчем 17-го тура ФНЛ со «Спартаком-2».

Так вышло, что автобус не приехал. Мы увидели две машины каршеринга, решили, что сядем на них и вызовем такси для остальных ребят. Я был за рулём одной машины, со мной были Кеняйкин, Калугин — полная машина, в общем. Особенная ответственность? Да нет, я же не первый раз за руль сел.