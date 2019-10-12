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Шустиков отвез игроков на матч со «Спартаком-2» с помощью каршеринга

сегодня, 19:06
Спартак-2Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Капитан «Торпедо» Сергей Шустиков рассказал об инциденте с поломкой автобуса перед матчем 17-го тура ФНЛ со «Спартаком-2».

Так вышло, что автобус не приехал. Мы увидели две машины каршеринга, решили, что сядем на них и вызовем такси для остальных ребят. Я был за рулём одной машины, со мной были Кеняйкин, Калугин — полная машина, в общем. Особенная ответственность? Да нет, я же не первый раз за руль сел.

Также ранее появлялась информация о том, что «Торпедо» весной может переехать на стадион в Химках. 

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