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«Реал» готов обменять Хамеса на полузащитника «Челси»

сегодня, 19:17

«Реал» не оставляет надежд заполучить хавбека «Челси» Нголо Канте.

Мадридский клуб готов включить в сделку по приобретению Хамеса Родригеса, так как «Челси» требует 70 млн евро за француза. Таким образом, «Реал» надеется сбить ценник на Канте, а также избавиться от проблемного колумбийского полузащитника.

Ранее сообщалось, что Хамес мог оказаться в «Атлетико».

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Все комментарии
Слайш
Слайш
   548 / 853
сегодня в 20:01
От проблемного колумбийского полузащитника? Это для кого он проблемный и почему? Для Зидана-самодура он проблемный по личным причинам?

Зато Хамес не проблемный для болельщиков, которые 4 матча подряд в которых он играл признавали его лучшим игроком матча на портале Marca. Потому что играл по лучше всех по самоотдаче и желанию.. От Марсело избавляйтесь, от Васкеса бесполезного и деградировавшего полностью.. Нет мять, от лучших они будут избавляться.. Олен
Медив
Медив ответил juvenale
   339 / 853
сегодня в 20:01
Канте будет играть в Ювентусе со своим духовным наставником хахаа
Пассивное курение выпилит ваших пенсионеров задолго до начала ТО
juvenale
juvenale
   17 / 853
сегодня в 19:53
Канте будет играть в Ювентусе со своим духовным наставником хахаа
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Медив
   25 / 853
сегодня в 19:48
Он 3-й.
Медив
Медив ответил Y.N.W.A.
   339 / 853
сегодня в 19:42
Канте, конечно, лучший опорник в мире, но смысл его покупать, если у тебя уже есть 2-й опорник мира?
Вальверде?
Медив
Медив
   339 / 853
сегодня в 19:41
А вообще,за долгие годы в принципе доволен составом Челси и без понятия, кого там можно взять в Реале в качестве довеска.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   25 / 853
сегодня в 19:38
Канте, конечно, лучший опорник в мире, но смысл его покупать, если у тебя уже есть 2-й опорник мира?
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
   689 / 853
сегодня в 19:28
За 70 его бы уже забрали. Чушь какая...
Медив
Медив
   339 / 853
сегодня в 19:25
Единственный полузащитник Челси, которого можно выменять на Хамеса - Дринкуотер
BenderBender
BenderBender
   310 / 853
сегодня в 19:19
Кто эти заголовки придумывает? Детсад.
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