«Реал» готов обменять Хамеса на полузащитника «Челси»

сегодня, 19:17

«Реал» не оставляет надежд заполучить хавбека «Челси» .

Мадридский клуб готов включить в сделку по приобретению , так как «Челси» требует 70 млн евро за француза. Таким образом, «Реал» надеется сбить ценник на Канте, а также избавиться от проблемного колумбийского полузащитника.

Ранее сообщалось, что Хамес мог оказаться в «Атлетико».