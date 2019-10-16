«Реал» готов обменять Хамеса на полузащитника «Челси»

«Реал» не оставляет надежд заполучить хавбека «Челси» Нголо Канте.
Мадридский клуб готов включить в сделку по приобретению Хамеса Родригеса, так как «Челси» требует 70 млн евро за француза. Таким образом, «Реал» надеется сбить ценник на Канте, а также избавиться от проблемного колумбийского полузащитника.
Ранее сообщалось, что Хамес мог оказаться в «Атлетико».
Зато Хамес не проблемный для болельщиков, которые 4 матча подряд в которых он играл признавали его лучшим игроком матча на портале Marca. Потому что играл по лучше всех по самоотдаче и желанию.. От Марсело избавляйтесь, от Васкеса бесполезного и деградировавшего полностью.. Нет мять, от лучших они будут избавляться.. Олен
Зато Хамес не проблемный для болельщиков, которые 4 матча подряд в которых он играл признавали его лучшим игроком матча на портале Marca. Потому что играл по лучше всех по самоотдаче и желанию.. От Марсело избавляйтесь, от Васкеса бесполезного и деградировавшего полностью.. Нет мять, от лучших они будут избавляться.. Олен