ЦСКА поздравил женскую команду с победой в чемпионате

Пресс-служба ЦСКА поздравила женскую команду клуба с первой победой в чемпионате России.
Вчера ЖФК ЦСКА впервые в истории стал чемпионом России по футболу среди женских команд клубов Высшего дивизиона! Поздравляем с долгожданным трофеем и предстоящим дебютом в женской Лиге чемпионов!
Очень хотелось бы,чтобы на соккере побольше уделяли внимания женскому футболу.
Очень хотелось бы,чтобы на соккере побольше уделяли внимания женскому футболу.
Догоняйте)))))
Догоняйте)))))
молодцы девчонки!!!
молодцы девчонки!!!