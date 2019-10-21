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ЦСКА поздравил женскую команду с победой в чемпионате

вчера, 11:27

Пресс-служба ЦСКА поздравила женскую команду клуба с первой победой в чемпионате России.

Вчера ЖФК ЦСКА впервые в истории стал чемпионом России по футболу среди женских команд клубов Высшего дивизиона! Поздравляем с долгожданным трофеем и предстоящим дебютом в женской Лиге чемпионов!

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL ответил Absinthe3
   34 / 891
вчера в 15:55
Чего поздравлять-то? Разве вчера ЖФК Цска не отскочил от Уфы?)
Ты что-то путаешь.Позавчера ЖФК Свиноматка отскочил от Казанской курочки...
SHMEL
SHMEL
   34 / 891
вчера в 15:53
Круто!!!Поздравляю армейских девчёнок с чемпионством.
Очень хотелось бы,чтобы на соккере побольше уделяли внимания женскому футболу.
BenderBender
BenderBender
   221 / 891
вчера в 15:40
Так у вас, получается, две женские команды?!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   52 / 891
вчера в 13:39
Мужикам ФК ЦСКА надо брать пример с девчат. Молодцы девчонки, утёрли нос мужикам.
Догоняйте)))))
cska plus
cska plus
   3 / 891
вчера в 13:34
Поздравляю ЖФК ЦСКА с чемпионством!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Армейская душа
   76 / 891
вчера в 12:47
Какая забавная попытка свалить проблемы Федуна на Гинера )))
    RIR68
    RIR68 ответил mangoх12
       181 / 891
    вчера в 12:43
    Поздравляем ! Тренера перевести в главную мужскую команду!
    может не надо? их одно время Григорян тренировал)))

    молодцы девчонки!!!
    Армейская душа
    Армейская душа ответил d_fincher
       50 / 891
    вчера в 12:25
    Без Слуцкого ответного поздравления они не дождутся еще лет 10. Запасайтесь терпением, красно-синие, прошла ваша золотая пора. Не только Слуцкому, но вы даже Гинеру уже не особо нужны. Так что ничья с Уфой - ваш потолок. А Спартаку проигрываете. Всё как и должно быть) Потому и агрессия на всех ветках в первую очередь именно от вас. Вам даже уже никто не отвечает.
    Какая забавная попытка свалить проблемы Федуна на Гинера )))
    Absinthe3
    Absinthe3
       30 / 891
    вчера в 12:19
    Чего поздравлять-то? Разве вчера ЖФК Цска не отскочил от Уфы?)
    mangoх12
    mangoх12
       5 / 891
    вчера в 12:14
    Поздравляем ! Тренера перевести в главную мужскую команду!
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
       640 / 891
    вчера в 12:14
    Поздравляю женскую сборную ЦСКА с первым чемпионством!!!
    oFANATo
    oFANATo
       106 / 891
    вчера в 12:10
    ЦСКА Чемпион! Молодцы девчонки!
    drug01
    drug01
       79 / 891
    вчера в 12:02
    Пора брать в защиту своей команды.....
    d_fincher
    d_fincher
       20 / 891
    вчера в 11:42
    Без Слуцкого ответного поздравления они не дождутся еще лет 10. Запасайтесь терпением, красно-синие, прошла ваша золотая пора. Не только Слуцкому, но вы даже Гинеру уже не особо нужны. Так что ничья с Уфой - ваш потолок. А Спартаку проигрываете. Всё как и должно быть) Потому и агрессия на всех ветках в первую очередь именно от вас. Вам даже уже никто не отвечает.
    pam06
    pam06
       23 / 891
    вчера в 11:29
    Молодцы, девчата! Теперь парням есть на кого ориентироваться)))
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