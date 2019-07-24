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Лопырёва выступает против уравнивания зарплат женщин и мужчин в футболе

24 июля 2019, 10:06

Посол ЧМ-2018 года Виктория Лопырёва в эфире «Русского радио» выступила против идеи уравнять заработные платы мужчин и женщин в футболе.

Американки выиграли женский чемпионат мира, и одна из девушек с матом сказала, что они не пойдут в Белый дом. И, по-моему, та же футболистка сказала: «Мы приносим славу этой стране. Так почему нам платят меньше, чем мужчинам?» Тема равенства и того, что женщины и мужчины должны получать одинаково, постоянно всплывает. Но в моей системе координат нет такого. Ты получаешь меньше не потому, что ты женщина, а потому, что твои действия не приносят такой популярности и столько спонсоров, сколько у мужчин. Как только женщина будет приносить столько же денег, её зарплата будет такая же.

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Artuom
Artuom
   255 / 808
24 июля в 22:32
Угу, давайте уравняем, пусть получают как футболистки)) А то обнаглели миллионы получают...
Bладимиp
Bладимиp
   29 / 808
24 июля в 16:09
Даже Лопырева это осознала. Только женские зарплаты нужно платить мужчинам.
pele1981
pele1981 ответил Faustello
24 июля в 14:33
Всё просто, ей выгодно чтобы мужики получали больше, она же с наших рук кормится (с мужских) )))
Да нет, она совсем с других частей тела кормится)
112910415
112910415
   81 / 808
24 июля в 11:31
девушке обязательно нужен ум !
умная девушка догадается нанять креативных ребят !
ребята напишут девушке шпаргалки по актуальным темам !
все будут восхищаться и активно комментировать умную девушку !
Gelious
Gelious
   102 / 808
24 июля в 11:26
Все по делу сказала
Faustello
Faustello ответил Байкал-38
   1 / 808
24 июля в 11:26
Тебе то какая разница дура какие зарплаты будут у футболисток в Америке? У нас, что своих проблем нет? А в твоей "системе координат" мозги есть?
Всё просто, ей выгодно чтобы мужики получали больше, она же с наших рук кормится (с мужских) )))
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 808
24 июля в 10:56
Во даёт ТП! 😂😂😂
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 808
24 июля в 10:46
А у Лопырёвой то оказывается очень неплохие мозги.
drug01
drug01
   89 / 808
24 июля в 10:31
Зачем эти споры. Главное хорошо играть
311
311
   38 / 808
24 июля в 10:29
Согласен полностью, хоть и не знаю как обстоит дело в США с женским футболом и его популярностью!)
Байкал-38
Байкал-38
   12 / 808
24 июля в 10:27
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 808
24 июля в 10:25
Какую "славу мы приносим этой стане" ??.....о чём это она...??
90% любителей футбола лишь из этого сообщения узнали,что там проводился какой то там женский ЧМ....))
Из 10-ти оставшихся проценов 9-ти вообще по-боку кто его там вообще выиграл...))
В Белый Дом она не пойдёт...))...страшно преставить как Белый Дом расстроится...

Хорошо хоть у нас адекватность и здравость суждений,на примере Лопыревой,на уровне...
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил any2key
   173 / 808
24 июля в 10:23
Удивительно, но я согласен. Деньги, которые получают спортсмены - это тот самый рубль, которым голосует зритель. Дело совсем не в дискриминации, а в качестве футбола и интересе к нему. Много ли тут людей, которые знали, кто выиграл женский ЧМ пока не началась эта истерика?
А чего удивительного-то ? Я любой матч по женскому футболу больше 10-15 минут осилить не могу, дальше воротит, а я ведь не один такой, явно, а нас много.
Морозовский
Морозовский
   4 / 808
24 июля в 10:22
ХОРОШАЯ ИДЕЯ!!! НАДО У НАС ПРИРАВНЯТЬ З/П фУТБОЛЁРОВ К З/П ФУТБОЛИСТОК!!!
Бабка в кедах
Бабка в кедах
   39 / 808
24 июля в 10:17
Куда лезет эта красотка?
Байкал-38
Байкал-38
   12 / 808
24 июля в 10:14
Тебе то какая разница дура какие зарплаты будут у футболисток в Америке? У нас, что своих проблем нет? А в твоей "системе координат" мозги есть?
any2key
any2key
   408 / 808
24 июля в 10:12
Удивительно, но я согласен.
Деньги, которые получают спортсмены - это тот самый рубль, которым голосует зритель. Дело совсем не в дискриминации, а в качестве футбола и интересе к нему. Много ли тут людей, которые знали, кто выиграл женский ЧМ пока не началась эта истерика?
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