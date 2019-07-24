Лопырёва выступает против уравнивания зарплат женщин и мужчин в футболе

Посол ЧМ-2018 года Виктория Лопырёва в эфире «Русского радио» выступила против идеи уравнять заработные платы мужчин и женщин в футболе.
Американки выиграли женский чемпионат мира, и одна из девушек с матом сказала, что они не пойдут в Белый дом. И, по-моему, та же футболистка сказала: «Мы приносим славу этой стране. Так почему нам платят меньше, чем мужчинам?» Тема равенства и того, что женщины и мужчины должны получать одинаково, постоянно всплывает. Но в моей системе координат нет такого. Ты получаешь меньше не потому, что ты женщина, а потому, что твои действия не приносят такой популярности и столько спонсоров, сколько у мужчин. Как только женщина будет приносить столько же денег, её зарплата будет такая же.
умная девушка догадается нанять креативных ребят !
ребята напишут девушке шпаргалки по актуальным темам !
все будут восхищаться и активно комментировать умную девушку !
умная девушка догадается нанять креативных ребят !
ребята напишут девушке шпаргалки по актуальным темам !
все будут восхищаться и активно комментировать умную девушку !
90% любителей футбола лишь из этого сообщения узнали,что там проводился какой то там женский ЧМ....))
Из 10-ти оставшихся проценов 9-ти вообще по-боку кто его там вообще выиграл...))
В Белый Дом она не пойдёт...))...страшно преставить как Белый Дом расстроится...
Хорошо хоть у нас адекватность и здравость суждений,на примере Лопыревой,на уровне...
90% любителей футбола лишь из этого сообщения узнали,что там проводился какой то там женский ЧМ....))
Из 10-ти оставшихся проценов 9-ти вообще по-боку кто его там вообще выиграл...))
В Белый Дом она не пойдёт...))...страшно преставить как Белый Дом расстроится...
Хорошо хоть у нас адекватность и здравость суждений,на примере Лопыревой,на уровне...
Деньги, которые получают спортсмены - это тот самый рубль, которым голосует зритель. Дело совсем не в дискриминации, а в качестве футбола и интересе к нему. Много ли тут людей, которые знали, кто выиграл женский ЧМ пока не началась эта истерика?
Деньги, которые получают спортсмены - это тот самый рубль, которым голосует зритель. Дело совсем не в дискриминации, а в качестве футбола и интересе к нему. Много ли тут людей, которые знали, кто выиграл женский ЧМ пока не началась эта истерика?