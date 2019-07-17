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Колобков считает, что РФС наладит работу по развитию женского футбола

сегодня, 10:56

Министр спорта РФ Павел Колобков убежден, что руководство РФС наладит работу по развитию женского футбола в стране.

Американки - чемпионки мира и уделяют этому виду большое внимание. Мы, конечно, отстаем от них, но мы обсуждали с Дюковым (президентом РФС Александром Дюковым - прим.) и женский, и мини, и пляжный футбол. Есть программа развития. Уверен, что новое руководство РФС встроит работу.

У нас сложностей там нет - нужно просто внимание. Надеюсь, скоро и в женском футболе результаты будут лучше, чем у мужчин.

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Гордецкий
Гордецкий
   337 / 809
сегодня в 11:44
Колобков для нормального футбола еще ничего не сделал.
cska plus
cska plus
   10 / 809
сегодня в 11:41
Вы блин мужской футбол не можете наладить за сто лет а хотят женнский наладить.
Bладимиp
Bладимиp
   60 / 809
сегодня в 11:34
Спартак будет лидером в этом развитии.
Faustello
Faustello ответил LOpp
   13 / 809
сегодня в 11:23
в женском футболе тоже есть своя изюминка)) https://www.youtube.com/watch?v=bgmAt3-ipM4
Вот в таком формате Колобков наверное его и представляет )))
LOpp
LOpp ответил Faustello
   7 / 809
сегодня в 11:18
А кому он вообще нужен женский футбол в нашей стране??? Хотя если Колобкову удобно его смотреть, тот тут вопросов нет, надо налаживать )))
в женском футболе тоже есть своя изюминка))

Faustello
Faustello
   13 / 809
сегодня в 11:05
А кому он вообще нужен женский футбол в нашей стране???
Хотя если Колобкову удобно его смотреть, тот тут вопросов нет, надо налаживать )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 809
сегодня в 11:04
Обычного бы наладили....
Потом уж за женский брались....
LOpp
LOpp
   7 / 809
сегодня в 11:03
с мужским сначала разберитесь.
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