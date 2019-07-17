Колобков считает, что РФС наладит работу по развитию женского футбола

Министр спорта РФ Павел Колобков убежден, что руководство РФС наладит работу по развитию женского футбола в стране.

Американки - чемпионки мира и уделяют этому виду большое внимание. Мы, конечно, отстаем от них, но мы обсуждали с Дюковым (президентом РФС Александром Дюковым - прим.) и женский, и мини, и пляжный футбол. Есть программа развития. Уверен, что новое руководство РФС встроит работу.

У нас сложностей там нет - нужно просто внимание. Надеюсь, скоро и в женском футболе результаты будут лучше, чем у мужчин.