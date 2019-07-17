Колобков считает, что РФС наладит работу по развитию женского футбола

Министр спорта РФ Павел Колобков убежден, что руководство РФС наладит работу по развитию женского футбола в стране.
Американки - чемпионки мира и уделяют этому виду большое внимание. Мы, конечно, отстаем от них, но мы обсуждали с Дюковым (президентом РФС Александром Дюковым - прим.) и женский, и мини, и пляжный футбол. Есть программа развития. Уверен, что новое руководство РФС встроит работу.
У нас сложностей там нет - нужно просто внимание. Надеюсь, скоро и в женском футболе результаты будут лучше, чем у мужчин.
https://www.youtube.com/watch?v=bgmAt3-ipM4
Хотя если Колобкову удобно его смотреть, тот тут вопросов нет, надо налаживать )))
Хотя если Колобкову удобно его смотреть, тот тут вопросов нет, надо налаживать )))
Потом уж за женский брались....
Потом уж за женский брались....