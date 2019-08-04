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Скончалась 21-летняя футболистка «Чертаново»

вчера, 23:58

В возрасте 21 года ушла из жизни полузащитник женского «Чертаново» Анастасия Березина. У девушки во сне остановилось сердце.

В нашей семье — огромное горе… В ночь с 3 на 4 августа не стало Анастасии Березиной. Больше половины своей жизни Настя отдала нашему клубу, она 11 лет отыграла в «Чертаново», пройдя все ступени — от начальной школы до стартового состава главной команды, и каждый день она делала всё возможное, чтобы наш клуб становился сильнее и побеждал. 

Настя неоднократно выигрывала чемпионаты страны, играла в финале Кубка, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, защищала цвета национального флага выступая за юниорскую и молодёжную команды России. 

Женский футбольный клуб «Чертаново» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними. Мы гордимся тем, что ты была нашей частью и всегда будем тебя помнить. 

Насте был всего 21 год. Светлая память.

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