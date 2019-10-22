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Наставник «Зальцбурга» прокомментировал предстоящий матч с «Наполи»

сегодня, 17:34
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер команды «Ред Булл Зальцбург»  Джесс Марш высказался о предстоящем домашнем матче его коллектива против «Наполи» в Лиге чемпионов.

Нам бы хотелось победить в матче с «Наполи», чтобы мы были спокойны перед встречей на поле соперника. С «Ливерпулем» в нашей игре была некоторая напряженность, но мы усвоили урок. Схема, которую будет использовать «Наполи», – не самое главное. Нам нужно понять, как они будут читать игру. «Наполи» перепробовал много игроков в нынешнем сезоне, у них очень качественный состав.

Напомним, что в предыдущем туре группового этапа ЛЧ «Зальцбург» проиграл «Ливерпулю» на выезде в очень результативном матче.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   255 / 857
сегодня в 18:45
Зальцбург сейчас на ходу.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   155 / 857
сегодня в 18:42
У Зальцбурга определенно есть шанс.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   154 / 857
сегодня в 17:52
в чемпионате идёт на 4 месте,надо,что бы и тут АНАЛогично.
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