Наставник «Зальцбурга» прокомментировал предстоящий матч с «Наполи»

Главный тренер команды «Ред Булл Зальцбург» высказался о предстоящем домашнем матче его коллектива против «Наполи» в Лиге чемпионов.

Нам бы хотелось победить в матче с «Наполи», чтобы мы были спокойны перед встречей на поле соперника. С «Ливерпулем» в нашей игре была некоторая напряженность, но мы усвоили урок. Схема, которую будет использовать «Наполи», – не самое главное. Нам нужно понять, как они будут читать игру. «Наполи» перепробовал много игроков в нынешнем сезоне, у них очень качественный состав.