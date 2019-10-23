Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Лейпцигом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды в матче с «РБ Лейпциг» в рамках третьего тура группового этапа ЛЧ.
Что касается первого тайма, то мы действовали дисциплинированно. Во втором тайме пропустили, после этого игра пошла сумбурная, много брака было с нашей стороны, неоправданных навесов. Не реализовали свои моменты, атаки «Лейпцига» выглядели острее.
" Не выполнили план (обычно он у них гениальный) на игру."
"Не реализовали многочисленные моменты."
"Судейские ошибки".
"Короткая скамейка"
"За неделю мы сыграли аж ДВА матча".
и т.д.
И редко-редко можно услышать:"Я ошибся, вина чисто на мне ..."
" Не выполнили план (обычно он у них гениальный) на игру."
"Не реализовали многочисленные моменты."
"Судейские ошибки".
"Короткая скамейка"
"За неделю мы сыграли аж ДВА матча".
и т.д.
И редко-редко можно услышать:"Я ошибся, вина чисто на мне ..."
Вы прослушали краткое содержание матча. Тема не раскрыта. Он так ничего и не понял, как не понимает Миллер, каждый раз назначая очередного тренера методом тыка.
Вы прослушали краткое содержание матча. Тема не раскрыта. Он так ничего и не понял, как не понимает Миллер, каждый раз назначая очередного тренера методом тыка.