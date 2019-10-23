Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Лейпцигом»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал поражение команды в матче с «РБ Лейпциг» в рамках третьего тура группового этапа ЛЧ .

Что касается первого тайма, то мы действовали дисциплинированно. Во втором тайме пропустили, после этого игра пошла сумбурная, много брака было с нашей стороны, неоправданных навесов. Не реализовали свои моменты, атаки «Лейпцига» выглядели острее.