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Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Лейпцигом»

вчера, 22:34
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды в матче с «РБ Лейпциг» в рамках третьего тура группового этапа ЛЧ.

Что касается первого тайма, то мы действовали дисциплинированно. Во втором тайме пропустили, после этого игра пошла сумбурная, много брака было с нашей стороны, неоправданных навесов. Не реализовали свои моменты, атаки «Лейпцига» выглядели острее.

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Все комментарии
112910415
112910415
   30 / 859
сегодня в 05:31
тренерская работа где ?
oFANATo
oFANATo
   72 / 859
сегодня в 00:27
Сколько игроков не скупай, а толку в еврокубках никакого.
Физручини
Физручини
   115 / 859
вчера в 23:58
"Много брака, неоправданных навесов". Так для этого и нужно было менять игру команды по ходу матча и в перерыве объяснить игрокам, что закидушки на Дзюбу не работают. Ты же главный тренер или игроки на поле решают как им играть?
Морозовский
Морозовский ответил Klaksvikar Itrottarselag
   12 / 859
вчера в 23:37
Лейпциг выключил Дзюбу - других вариантов впереди у Семака нет.
"Лейпциг", вообще на Дзюбу внимания не обращал!
drug01
drug01
   93 / 859
вчера в 23:31
Сколько игроков не переманили...... А результат плохой!!!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   176 / 859
вчера в 23:30
Лейпциг выключил Дзюбу - других вариантов впереди у Семака нет.
Морозовский
Морозовский
   12 / 859
вчера в 23:19
Сказал бы честно, что без Карасей и пендалей от табло другого не дождёшься. Физрук.
Faustello
Faustello
   8 / 859
вчера в 23:14
Физручелло даже вину на себя не взял.
Tostao
Tostao ответил Ваня лучший
   127 / 859
вчера в 23:13
Семак, однако, фантазер. "не реализовали свои моменты" . Какие моменты были у Зенита? Лейрциг дважды простил, выходя один на один, а так был бы разгром.
У наших тренеров есть определённый шаблон ответов после игры:
" Не выполнили план (обычно он у них гениальный) на игру."
"Не реализовали многочисленные моменты."
"Судейские ошибки".
"Короткая скамейка"
"За неделю мы сыграли аж ДВА матча".
и т.д.
И редко-редко можно услышать:"Я ошибся, вина чисто на мне ..."
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 859
вчера в 23:10
Ответ физрука
Ваня лучший
Ваня лучший
   50 / 859
вчера в 23:04
Семак, однако, фантазер. "не реализовали свои моменты" . Какие моменты были у Зенита? Лейрциг дважды простил, выходя один на один, а так был бы разгром.
Garrincha58
Garrincha58
   312 / 859
вчера в 22:55
Шатов перед игрой давал интервью мол игры с Лейпцигом ничего особого на турнирную ситуацию не влияют тоже похожее сказал и Оздоев вот итог этих настроений,а Семаку в ЛЧ нечего делать как можно убирать Азмуна который хоть как то шевелился, а мёртвого Дзюбу держать на поле и что вообще делает в Зените Шатов????
Tostao
Tostao
   127 / 859
вчера в 22:44
"Что касается первого тайма, то мы действовали дисциплинированно. Во втором тайме..."
Вы прослушали краткое содержание матча. Тема не раскрыта. Он так ничего и не понял, как не понимает Миллер, каждый раз назначая очередного тренера методом тыка.
anfield1984
anfield1984
   248 / 859
вчера в 22:40
Богданыч, какой вам Зенит? В ДЮСШ для начала. Нагельсманн под орех разобрал штаб Зенита, за первые 15 минут второго тайма решил игру немец. Это колоссальное превосходство.
Сантус
Сантус
   56 / 859
вчера в 22:39
2+2=4
starche
starche
   275 / 859
вчера в 22:39
Не настроил свою команду на игру Семак, отдача была процентов 70. За это и были наказаны весьма посредственной командой.
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