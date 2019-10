Халанд – первый игрок в истории, забивший 6 голов в 3 дебютных матчах ЛЧ

Нападающий «Зальцбурга» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (2:3) установил рекорд турнира.

19-летний форвард оформил дубль в ворота «адзурри» и стал первым игроком в истории, которому удалось забить 6 голов в 3 дебютных матчах ЛЧ . Напомним, норвежец также забил гол «Ливерпулю» и отличился хет-триком в матче с «Генком».

