ГлавнаяНовости

Мбаппе побил рекорд Месси

сегодня, 05:11
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге0 : 5Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (5:0) и установил новый рекорд турнира.

Француз стал самым молодым игроком, которому покорилась отметка в 15 голов в ЛЧ (20 лет и 306 дней). Таким образом, Мбаппе превзошёл достижение форварда «Барселоны» Лионеля Месси, который забил свой 15-й гол в Лиге чемпионов в возрасте 21 года и 288 дней.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Левандовски обошёл ван Нистелроя по голам в Лиге чемпионов
Сегодня, 08:57 Комментарии3
Нойер повторил достижение Оливера Кана
Вчера, 23:26 Комментарии2
Доннарумма установил рекорд Серии А
Вчера, 13:23 Комментарии5
Джанаев - 8-й вратарь, взявший два пенальти в одном матче чемпионата России
20 октября Комментарии8
Варди забил в АПЛ больше Азара и Торреса
19 октября Комментарии10
Александер-Арнольд вошел в Книгу рекордов Гиннесса
16 октября ФотоКомментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   366 / 837
сегодня в 11:46
Талантливый парень. Лучшеб он взял ЗМ чем однодневные ваншмейки дырявые, тут хоть сразу видно кто забивает =)
NGYCR7
NGYCR7 ответил Robbaggio
   28 / 837
сегодня в 11:45
Вообще-то, я про матче с Брюгге говорил. Сопоставимы уровни? А ты молодец, нашел 3 гола грандам)
во первых из не три, а 5, есть еще Ювентус и Боруссия, а есть еще и МЮ.

Во вторых, а причем тут сопоставимы, конечно не сопоставимы, вот ты и указал - будто Ливерпулю МС. Бврселоне и Баварии забил!

Я тебе и показал, что он и им забивал.
galem72
galem72
   364 / 837
сегодня в 11:15
"Залечь на дно в Брюгге" — это про вчерашний хозяйский бутбол. А так, Икар с Мбаппе крутяки.
Robbaggio
Robbaggio ответил NGYCR7
   327 / 837
сегодня в 10:14
Вообще-то, я про матче с Брюгге говорил. Сопоставимы уровни? А ты молодец, нашел 3 гола грандам)
NGYCR7
NGYCR7 ответил Robbaggio
   28 / 837
сегодня в 10:06
А кому он забил? Ливерпулю, Манчестер Сити, Барселоне или, может быть, Баварии?
Robbaggio
Сегодня 07:46
ответ пользователю NGYCR7 (раскрыть)
А кому он забил? Ливерпулю, Манчестер Сити, Барселоне или, может быть, Баварии?
________________

Голы Мбаппе:

15.03.2017 1/8 «Монако» – «Манчестер Сити». 3:1

05.12.2017 Гр 6 «Бавария» (Мюнхен) – «Пари Сен-Жермен» (Париж). 3:1

18.09.2018 Гр 1 «Ливерпуль» – «Пари Сен-Жермен» (Париж). 3:2

ПС. Потеряйся теперь отсюда!
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   95 / 837
сегодня в 09:27
В 20 лет месси такой яркой игры не показывал
League1
League1
   99 / 837
сегодня в 09:09
куроль осасун снова ревёт
EAGinLE
EAGinLE
   86 / 837
сегодня в 09:07
Молодец .
Robbaggio
Robbaggio ответил Никита Бычков
   327 / 837
сегодня в 08:44
Так я и ответил в духе тех, кто про "короля осасун" пишет)
Никита Бычков
Никита Бычков
   528 / 837
сегодня в 08:40
Лучше бы он самого карлика побил
Никита Бычков
Никита Бычков ответил Robbaggio
   528 / 837
сегодня в 08:39
А кому он забил? Ливерпулю, Манчестер Сити, Барселоне или, может быть, Баварии?
ЕЕхетафе и эйбару
abramjan
abramjan
   695 / 837
сегодня в 08:14
угу...а если бы он кушал допинг как меся то лет в 19 этот рекорд побил
shlomo
shlomo
   231 / 837
сегодня в 08:01
Молодца!!!...Месси сдает свои позиции...
Hamman
Hamman
   355 / 837
сегодня в 07:51
И это только начало!
Robbaggio
Robbaggio ответил NGYCR7
   327 / 837
сегодня в 07:46
А кому он забил? Ливерпулю, Манчестер Сити, Барселоне или, может быть, Баварии?
Galaxy real way
Galaxy real way
   750 / 837
сегодня в 07:27
Мбаппе пока что ровно идёт к успеху, желаю не сбавлять обороты.
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
   448 / 837
сегодня в 07:11
Вундеркинд 👍
Майкл59ru
Майкл59ru
   737 / 837
сегодня в 07:09
Ну так не один рекорд не может устоять вечно и когда нибудь его обязательно побьют. Так что вообще не удивительно.
ЮЗИК
ЮЗИК
   216 / 837
сегодня в 06:38
Посыпались рекорды Меськи
Тага Дага
Тага Дага
   492 / 837
сегодня в 06:28
А у петуообразные в ярости,их кумир даже близко нет,потому что у него было 2 гола..а может не одного.
NGYCR7
NGYCR7
   28 / 837
сегодня в 06:14
Интересно, что скажут на это персофаны Месси, которые пишут, что он только в чемпионате Франции может забивать?

Ведь парень забивает одинаково хорошо как в Лиге1, так и на ЧМ и ЛЧ!
cska plus
cska plus
   4 / 837
сегодня в 05:16
Гном в ярости.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100