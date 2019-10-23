Мбаппе побил рекорд Месси

сегодня, 05:11

Нападающий «Пари Сен-Жермен» оформил хет-трик в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (5:0) и установил новый рекорд турнира.

Француз стал самым молодым игроком, которому покорилась отметка в 15 голов в ЛЧ (20 лет и 306 дней). Таким образом, Мбаппе превзошёл достижение форварда «Барселоны» , который забил свой 15-й гол в Лиге чемпионов в возрасте 21 года и 288 дней.