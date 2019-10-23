Мбаппе побил рекорд Месси

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (5:0) и установил новый рекорд турнира.
Француз стал самым молодым игроком, которому покорилась отметка в 15 голов в ЛЧ (20 лет и 306 дней). Таким образом, Мбаппе превзошёл достижение форварда «Барселоны» Лионеля Месси, который забил свой 15-й гол в Лиге чемпионов в возрасте 21 года и 288 дней.
15 – Youngest players to score 15 goals in Champions League:— OptaJean (@OptaJean) 22 октября 2019 г.
🥇Kylian Mbappé – 20 years & 306 days
🥈Lionel Messi – 21 y & 288 d
🥉Raul – 22 y & 163 d
Early. #BRUPSG pic.twitter.com/mkcYCS6SI5
Во вторых, а причем тут сопоставимы, конечно не сопоставимы, вот ты и указал - будто Ливерпулю МС. Бврселоне и Баварии забил!
Я тебе и показал, что он и им забивал.
Во вторых, а причем тут сопоставимы, конечно не сопоставимы, вот ты и указал - будто Ливерпулю МС. Бврселоне и Баварии забил!
Я тебе и показал, что он и им забивал.
Сегодня 07:46
ответ пользователю NGYCR7 (раскрыть)
А кому он забил? Ливерпулю, Манчестер Сити, Барселоне или, может быть, Баварии?
________________
Голы Мбаппе:
15.03.2017 1/8 «Монако» – «Манчестер Сити». 3:1
05.12.2017 Гр 6 «Бавария» (Мюнхен) – «Пари Сен-Жермен» (Париж). 3:1
18.09.2018 Гр 1 «Ливерпуль» – «Пари Сен-Жермен» (Париж). 3:2
ПС. Потеряйся теперь отсюда!
Сегодня 07:46
ответ пользователю NGYCR7 (раскрыть)
А кому он забил? Ливерпулю, Манчестер Сити, Барселоне или, может быть, Баварии?
________________
Голы Мбаппе:
15.03.2017 1/8 «Монако» – «Манчестер Сити». 3:1
05.12.2017 Гр 6 «Бавария» (Мюнхен) – «Пари Сен-Жермен» (Париж). 3:1
18.09.2018 Гр 1 «Ливерпуль» – «Пари Сен-Жермен» (Париж). 3:2
ПС. Потеряйся теперь отсюда!
Ведь парень забивает одинаково хорошо как в Лиге1, так и на ЧМ и ЛЧ!
Ведь парень забивает одинаково хорошо как в Лиге1, так и на ЧМ и ЛЧ!