Топ-50 лучших стрелков в истории Лиги чемпионов

сегодня, 15:45

Левандовски вышел на чистое пятое место в списке самых результативных игроков престижного турнира, а «Соккер.ру» называет имена пятидесяти лучших бомбардиров КЧ / ЛЧ .

Накануне в Лиге чемпионов произошло знаменательное событие: случились перестановки на вершине исторического списка лучших бомбардиров турнира. Роберт Левандовски забил в ворота «Олимпиакоса» свои 4-й и 5-й голы в нынешнем розыгрыше, что позволило ему обойти Руда ван Нистелроя и выйти на чистое пятое место в списке самых успешных снайперов турнира для сильнейших клубов Старого Света. У Роберта потрясающая результативность в Лиге чемпионов, поляк к закату карьеры должен прорваться в тройку лучших бомбардиров, точнее сказать — на третье место, чтобы стать первым среди людей. Благодаря подвигам Левандовски, сегодня вспоминаем славные имена блестящих стрелков.

Места с 46-го по 54-е



Из группы футболистов, замыкающих полусотню, в нынешнем розыгрыше принимает участие только Антуан Гризманн, который может даже в топ-30 прорваться уже по итогам этого сезона, если забьет 7-8 мячей. Правда, француз в Лиге чемпионов результативностью не блещет. Марио Манджукич не заявлен за «Ювентус», поэтому его голов мы не увидим. Пожелаем крепкого здоровья мадридским старичкам Амансио и Сантильяне и почтим память Жозе Торреса: форварда, который играл за «Бенфику» преимущественно в 60-х годах XX века, уже нет в живых. Останавливаем взгляд на Луисе Адриано, ведь бразилец — единственный в топ-50 лучших бомбардиров Кубка/Лиги чемпионов футболист, на счету которого есть голы за российский клуб. Вернее, всего один гол — в ворота «Севильи» в памятном матче, который «Спартак» выиграл 5:1.*при одинаковом количестве голов выше в таблице располагается футболист, у которого лучше средняя результативность.

Места с 38-го по 45-е

Южноамериканцы Луис Суарес и Гонсало Игуаин принимают участие в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и уже успели отметиться голами: уругваец оформил дубль в матче с «Интером», а аргентинец забил в ворота «Байера». Еще один из перечисленных футболистов тоже в деле, правда, уже в иной роли: Фрэнк Лэмпард раньше забивал за «Челси», а теперь тренирует «синих».

Места с 30-го по 37-е

Обращают на себя внимание, в первую очередь, Жан-Пьер Папен, чья средняя результативность на уровне Криштиану Роналду, а также Эрнан Креспо, забивавший в Лиге чемпионов за пять разных команд. Большее количество клубов облагодетельствовал только Златан Ибрагимович.

Места с 21-го по 29-е

В этой группе сразу три голландца: Клюйверт, Макай и Роббен. А еще здесь камерунец Это`О. Только два африканца входят в топ-50 лучших бомбардиров Кубка/Лиги чемпионов — собственно, Самуэль и… впрочем, догадайтесь сами. Правильный ответ чуть ниже.

Места с 11-го по 20-е

Теперь вы знаете, что Филиппо Индзаги забил столько же, как и Эусебио, а у Эдинсона Кавани одинаковое число голов с легендарным Гердом Мюллером. Смотрим на среднюю результативность Герда Мюллера и Ференца Пушкаша и дивимся: это выше, чем у Роналду и Месси, у немца вообще почти гол за игру — самый высокий показатель в топ-50.

Места с 1-го по 10-е



Златан Ибрагимович играл в Лиге чемпионов за семь разных клубов, а забивал за шесть из них. Это рекорд. При этом швед, как и Левандовски с ван Нистелроем, не добирался до главного трофея, то есть в десятке лучших бомбардиров сразу три игрока, которым не покорялся турнир. Роберт еще может это исправить, Златан чисто теоретически тоже. По средней результативности нет равных аргентинцам, причем у Ди Стефано показатель даже чуть лучше, чем у Месси. Понятно, что к Роналду и Лео никто не сможет приблизиться в обозримом будущем, но большой вопрос, кто из них «навеки» усядется на вершине бомбардирского списка? А вообще, мы живем в славную эпоху: обратите внимание, что четыре из пяти лучших бомбардиров Кубка/Лиги чемпионов в истории турнира являются действующими игроками и работают над пополнением своего счета.