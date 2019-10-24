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«Краснодар»: «Непростое сражение нас ждет сегодня»

сегодня, 11:09
ТрабзонспорЛоготип футбольный клуб Трабзонспор-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар22:00 Не начался

Пресс-служба «Краснодара» накануне матча с «Трабзонспором» в групповом этапе Лиги Европы обратилась к российским болельщикам.

Непростое сражение нас ждет сегодня в Трабзоне, но мы полны решимости набрать первые очки в Лиге Европы.

 

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
   387 / 865
сегодня в 12:17
Главное, чтобы не сдались до игры.
Морозовский
Морозовский
   12 / 865
сегодня в 11:53
Удачи "Краснодару"!
Виссарионович
Виссарионович
   83 / 865
сегодня в 11:50
Несмотря на привычное место в турнирной таблице РПЛ, Краснодар играет не так как мы привыкли...что-то сломалось в межсезонье.
ДАША Д
ДАША Д
   311 / 865
сегодня в 11:39
Если не выиграют, то на оставшиеся игры можно выставлять молодежь.
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