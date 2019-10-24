«Краснодар»: «Непростое сражение нас ждет сегодня»

Пресс-служба «Краснодара» накануне матча с «Трабзонспором» в групповом этапе Лиги Европы обратилась к российским болельщикам.
Непростое сражение нас ждет сегодня в Трабзоне, но мы полны решимости набрать первые очки в Лиге Европы.
|Трабзонспор-:-Краснодар
|22:00 Не начался
Пресс-служба «Краснодара» накануне матча с «Трабзонспором» в групповом этапе Лиги Европы обратилась к российским болельщикам.
Непростое сражение нас ждет сегодня в Трабзоне, но мы полны решимости набрать первые очки в Лиге Европы.