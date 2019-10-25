Индзаги: «Несомненно, „Лацио“ заслуживал другого результата»

Наставник «Лацио» прокомментировал выездное поражение от «Селтика» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Это и есть негативная сторона футбола – ты не получаешь того результата, которого заслуживаешь. Поэтому нам трудно смириться с таким поражением.

Второй гол был забит после индивидуальной ошибки. Вы можете заплатить большую цену, если игроку позволяется отпустить соперника, которого он опекает.

Это была игра, в которой мы заслуживали, несомненно, другого результата, но нужно продолжать работать, так как очевидно, что того, что мы уже делаем, недостаточно. Нужно продолжать верить в себя, и мне кажется, мы далеко пойдём, если и дальше будем играть вот так.

Не всё ещё потеряно, у нас есть домашние матчи с «Селтиком» и ЧФР. Это наше преимущество, и я верю, что мы выйдем из группы.