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СМИ: «Зенит» обязан выкупить Осорио

сегодня, 17:35
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Йордан Осорио сыграл за питерский клуб пятый матч. Это была встреча с «РБ Лейпциг» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Таким образом, «сине-бело-голубые» обязаны выкупить 25-летнего венесуэльца за 7 млн евро. Это условие было прописано в арендном договоре между «Зенитом» и «Порту», которому и принадлежит Осорио. Португальский клуб получит 3,5 млн евро за трансфер, потому что они владеют 50% прав на венесуэльца.

Ранее Осорио рассказал, что в «Зените» у него будет возможность профессионального роста.

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Виссарионович
Виссарионович ответил andreika20133
   52 / 885
сегодня в 21:45
На что ответить?
Ты игру смотрел?
Видел момент Осорио?
Метров с 5 по воробьям.
RussianMango
RussianMango ответил andreika20133
   95 / 885
сегодня в 21:21
Касаемо тебя, это не касалось......теперь понимаю, что ты такой же бот, как и остальная сотня питерских здесь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   38 / 885
сегодня в 21:12
Договор есть договор...
andreika20133
andreika20133 ответил RussianMango
   223 / 885
сегодня в 21:09
Меня всё волнует, касаемо зенита...так же как и тебя, касаемо Ростова.
    RussianMango
    RussianMango ответил susanin ultrazenith
       95 / 885
    сегодня в 21:03
    Да я не против. Но почему ваш Орлов лазурными называет...чем ему голубой цвет не угодил?
    RussianMango
    RussianMango ответил Чингачгук
       95 / 885
    сегодня в 21:00
    Меня всё волнует, касаемо зенита...так же как и тебя, касаемо Ростова.
    RussianMango
    RussianMango ответил andreika20133
       95 / 885
    сегодня в 20:58
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответил Гавроша
         18 / 885
      сегодня в 20:46
      У нас все время покупают странных игроков, их вроде и много а играть некому. Взяли очередной баласт, и кстати - стоит он 2,5.
      Я вообще не понимаю почему игрок сборной Венесуэлы ....принадлежащий Порту...и играющий за Зенит стоит 2,5 млн....
      Может бухает....
      Гавроша
      Гавроша ответил Jeck Denielse
         71 / 885
      сегодня в 20:29
      И ежу было изначально понятно что никто не арендует игрока за 1 млн ради 4-х игр....
      У нас все время покупают странных игроков, их вроде и много а играть некому. Взяли очередной баласт, и кстати - стоит он 2,5.
      Гавроша
      Гавроша
         71 / 885
      сегодня в 20:24
      Очередное издевательство над Зенитом.
      andreika20133
      andreika20133 ответил Виссарионович
         223 / 885
      сегодня в 20:07
      Аргументом является подставленная нога в матче с РБ. С такого расстояния и ты бы не попал, но ты не стоишь 7,0 миллионов.
      Ну что братец ответить не хватает совести?????????????????????????
      susanin ultrazenith
      susanin ultrazenith ответил RussianMango
         237 / 885
      сегодня в 19:53
      Всё не могу взять в толк...почему у других клубов два цвета...красно-белые, желто- синии, красно-синии и т.д. А у зенита сине-бело-голубые...им чё, два мало?Еще любимый голубой добавили? А если по Орлову, то воще четыре....лазурный надо плюсануть)
      А мы в любом случае - Сине-Бело-Голубые! Хэй!!!
      Чингачгук
      Чингачгук ответил RussianMango
         75 / 885
      сегодня в 19:27
      Всё не могу взять в толк...почему у других клубов два цвета...красно-белые, желто- синии, красно-синии и т.д. А у зенита сине-бело-голубые...им чё, два мало?Еще любимый голубой добавили? А если по Орлову, то воще четыре....лазурный надо плюсануть)
      А тебя что это так волнует?
      andreika20133
      andreika20133 ответил RussianMango
         223 / 885
      сегодня в 19:04
      Всё не могу взять в толк...почему у других клубов два цвета...красно-белые, желто- синии, красно-синии и т.д. А у зенита сине-бело-голубые...им чё, два мало?Еще любимый голубой добавили? А если по Орлову, то воще четыре....лазурный надо плюсануть)
      Недавно ты был из Владивостока сейчас ты из Ростова. ---- Определись с ориентацией.
      mangoх12
      mangoх12 ответил Jeck Denielse
         9 / 885
      сегодня в 19:03
      И ежу было изначально понятно что никто не арендует игрока за 1 млн ради 4-х игр....
      ну по договору ведь так))
      andreika20133
      andreika20133 ответил Виссарионович
         223 / 885
      сегодня в 18:59
      Аргументом является подставленная нога в матче с РБ. С такого расстояния и ты бы не попал, но ты не стоишь 7,0 миллионов.
      Дружище потратил МАССУ времени но в обоих мячах РБ НИ КТО ВООБЩЕ не касался мяча. Или я тебя как то не допонял или лыжи не едут.
      RussianMango
      RussianMango
         95 / 885
      сегодня в 18:58
      Всё не могу взять в толк...почему у других клубов два цвета...красно-белые, желто- синии, красно-синии и т.д. А у зенита сине-бело-голубые...им чё, два мало?Еще любимый голубой добавили? А если по Орлову, то воще четыре....лазурный надо плюсануть)
      VV V
      VV V
         322 / 885
      сегодня в 18:51
        Виссарионович
        Виссарионович ответил andreika20133
           52 / 885
        сегодня в 18:47
        Аргументом является подставленная нога в матче с РБ. С такого расстояния и ты бы не попал, но ты не стоишь 7,0 миллионов.
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответил mangoх12
           18 / 885
        сегодня в 18:40
        в аренду боали чтобы на лавке сидел что ли? странный договор ...
        И ежу было изначально понятно что никто не арендует игрока за 1 млн ради 4-х игр....
        mangoх12
        mangoх12
           9 / 885
        сегодня в 18:29
        в аренду боали чтобы на лавке сидел что ли? странный договор ...
        andreika20133
        andreika20133 ответил чемпионство с душком
           223 / 885
        сегодня в 18:06
        Опять бомжей на деньги развели.
        Аргументируй.
        чемпионство с душком
        чемпионство с душком
           282 / 885
        сегодня в 17:47
        Опять бомжей на деньги развели.
        Принц тарасовский
        Принц тарасовский
           734 / 885
        сегодня в 17:41
        Удачи Осорио!
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