СМИ: «Зенит» обязан выкупить Осорио

сегодня, 17:35

Полузащитник «Зенита» сыграл за питерский клуб пятый матч. Это была встреча с «РБ Лейпциг» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Таким образом, «сине-бело-голубые» обязаны выкупить 25-летнего венесуэльца за 7 млн евро. Это условие было прописано в арендном договоре между «Зенитом» и «Порту», которому и принадлежит Осорио. Португальский клуб получит 3,5 млн евро за трансфер, потому что они владеют 50% прав на венесуэльца.

Ранее Осорио рассказал, что в «Зените» у него будет возможность профессионального роста.