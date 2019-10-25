СМИ: «Зенит» обязан выкупить Осорио

Полузащитник «Зенита» Йордан Осорио сыграл за питерский клуб пятый матч. Это была встреча с «РБ Лейпциг» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Таким образом, «сине-бело-голубые» обязаны выкупить 25-летнего венесуэльца за 7 млн евро. Это условие было прописано в арендном договоре между «Зенитом» и «Порту», которому и принадлежит Осорио. Португальский клуб получит 3,5 млн евро за трансфер, потому что они владеют 50% прав на венесуэльца.
Ранее Осорио рассказал, что в «Зените» у него будет возможность профессионального роста.
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Метров с 5 по воробьям.
Ты игру смотрел?
Видел момент Осорио?
Метров с 5 по воробьям.
Может бухает....
Может бухает....