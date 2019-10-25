Открытия старта сезона АПЛ 2019/20

сегодня, 15:58

Фанаты «шпор», «канониров» и «дьяволов» на «Соккер.ру» составят список разочарований? Но давайте поговорим о хорошем.

Лэмпард – приличный наставник

Никаких окончательных диагнозов, но есть промежуточный вывод. Были сомнения, справится ли? Хотя победа над «Лидсом» Бьелсы в плей-офф с «Дерби» намекала, что даже без нужной для работы в ЛЧ тренерской лицензии мистер Лэмпард может оказаться перспективным тренером. Фрэнк достойно сражался против «Ливерпуля» в Суперкубке УЕФА , дожили до пенальти, не ноет каждую неделю, что у клуба есть трансферный бан, доверяет молодежи, выигрывает у «Аякса» в Амстердаме – не достижение из АПЛ , но плюс для тренера. «Челси» в чемпионате не гарантировал себе место в топ-4, но повоюет за путевку в ЛЧ . Тренер сильнее, чем многие предполагали. А если умеет работать с молодыми, то «аристократы» точно не пропадут, еще и в плей-офф Лиги чемпионов покусают одного-двух фаворитов.

Прорыв «Лестер Сити» Роджерса

Вишай Шривадданапрабхи погиб после крушения вертолета почти год назад – 27 октября 2018 года, но его сын Айяватт чтит память отца и его футбольное увлечение. Никто «Лестер» не бросил. Конечно, когда бросил именитый «Селтик» ради возвращения в АПЛ , то многие в Глазго бросали вслед проклятия. Тогда уверяли, что тренер променял чемпиона на середняка без перспектив. Но в Англии у всех клубов столько денег, что у «Лестера» сразу было все для новой борьбы за высокие места, как и у «Эвертона», например. Именно «лисы» пока в четверке, и команда у Роджерса интересная! «Лестер» это активная игра Рикардо Перейры, цепкость Ндиди, пасы Мэддисона, голы Варди, удары Тилеманса, проходы Чилуэлла и борьба Союнчу за каждый мяч. «Лестер» играет хорошо, делая АПЛ разнообразнее, пока ребята из Северного Лондона не радуют.

Стабильное голевое участие местных

АПЛ не принадлежит англичанам и британцам, если говорим о самых сильных футболистах последних лет. В прошлом сезона главными героями были бельгиец, голландец, египтянин, аргентинец и сенегалец. В этом все, кроме Азара, на борту корабля, но и Эдену нашлась замена – Де Брюйне вернулся после травмы и руководит игрой МС . При этом, если говорим о результативности, то мало кто ждал на вершине списка снайперов молодого Абрахама – форварда «Челси». От Стерлинга голы ждали, но вместе с Варди, Уилсоном и Кейном держат марку. Хотя бы за одну личную награду англичане могут повоевать. Мячи часто адресуют иностранцы, но частенько забивают свои. Никто не сомневался, что Кейн и Стерлинг останутся высоко по голам, но даже Эшли Барнс держит марку, а у Моунта голов, как у Рэшфорда.

Успешность «клинков» в обороне

Никого не удивляет, что «Ливерпуль» пропустил всего 7 голов в 9 турах – когда у тебя Ван Дейк и Матип, а еще умение вести игру, то хорошие показатели в защите, даже если основной вратарь в лазарете, являются нормальными. Может удивить, что «Лестер» пропустил на гол меньше, чем клубы из Манчестера, но «лисы» ведь Магуйра подготовили – умеют работать в защите. Другое дело, когда лидером по пропущенным становится новичок лиги. Причем и «Ливерпулю», и «Арсеналу» было сложно создавать качественные моменты у ворот Хендерсона – «канониры» вообще не справились. Крис Уайлдер долго работает с командой, выстроил правильную игру вторым номером, хотя отчасти «клинкам» везет – могли пропустить 11-12 раз, но показывают пример всем, даже финалисту ЛЧ – «Тоттенхэму».

Два новичка выше, чем «Юнайтед»

С учетом того, что «Норвич» смелый и невезучий – Пукки и Бэундия очень крутые, все три новичка АПЛ не хуже, чем некогда чемпион. И их наставники работают лучше. Это у тренеров из РПЛ в АПЛ в этом сезоне не лучшая репутация. Унаи Эмери представляют как клоуна – так и до титула «тренеришки» и ухода недалеко, ведь результаты «Арсенала» требовательную публику не удовлетворили, как и игра дорогущего новичка Пепе в АПЛ (проснулся лишь вчера в Лиге Европы). Также уволен из «Уотфорда» Хави Грасия – бывший тренер «Рубина». Зато новички лиги – «Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед», стартовали очень неплохо, ведь обе команды в таблице выше, чем даже «Вулверхэмптон» - команда из Лиги Европы. Ну, и выше «Манчестер Юнайтед», разумеется. На старте сезона тренеры Уайлдер и Смит порадовали, чего не скажешь о Сульшере.

Поток молодых англичан не исчерпан

Казалось бы, есть Стерлинг, Александер-Арнольд, Ван-Биссака, Рэшфорд, Уинкс и Алли, кого вам еще не хватает? А на самом деле даже Люку Шоу всего 24 года – вполне себе молодой английский футболист, который может обзавестись стабильностью в ближайшие годы. Сейчас в АПЛ целая плеяда или очень молодых, или еще не старых местных ребят, которые или пойдут на повышение, или прибавят в составах приличных клубов. У «Челси» есть Абрахам, Моунт, Хадсон-Одои и Томори, у «Лестера» - Мэддисон, Барнс и Чилуэлл, у «Вест Хэма» - Райс, у «Ньюкасла» - два Лонгстаффа, у «Астон Виллы» и той парочка неплохих англичан имеется. Это приятное открытие, что привычными надеждами не ограничиваемся. Не сказать, что тот же является новым открытием – он и в прошлом сезоне создавал неприлично много верных шансов напарникам, но успехи молодежи вдохновляют.

«Манчестер Сити» частенько оступается

Раз в три матча недобирают очки. Что в этом приятного? Поражения с часами за 800 тысяч евро на руке (у него, кстати, целая коллекция) напоминают, что не боги горшки обжигают. В эпоху «старой школы» в АПЛ часто хвастались тем, что каждый может обыграть каждого. Но прошлый сезон в этом смысле разочаровал. И если «горожане» теперь будут чаще оступаться – выше шанс увидеть настоящую чемпионскую борьбу. А осечки не исключены, ведь везучий в АПЛ Зинченко пропускает матчи, ведь ему успешно провели операцию в Каталонии.

А если без шуток о влиянии фарта на результаты, то Хосеп правильно усмехается, когда народ переоценивают отрыв «Ливерпуля» в сентябре-октябре - шесть пунктов можно отыграть даже в двух личных матчах. Сами «красные» порой рискуют оступиться, и Клопп не всегда доволен качеством игры и защитной линией. Но тот факт, что «Манчестер Сити», который в прошлом сезоне впервые проиграл в 16 туре, теперь после девяти матчей уступил «Норвичу» и «Вулвз», и со «шпорами» вничью сыграл, не может не радовать стороннего наблюдателя. Нечто новое на старте и важное для интриги нового сезона. А кто или что очаровало вас в Английской Премьер-Лиге?